Nuevo freno a la reforma fiscal y tarifaria que impulsó Walter Cortés en Bariloche

El intendente de Bariloche Walter Cortés (PUL) presentó un nuevo proyecto de ordenanza con modificaciones en las ordenanzas rigen las tasas, multas y tributos municipales, pero los concejales de tres bloques opositores frenaron su avance al hacer valer una exigencia del reglamento interno que establece que no se puede tratar antes de los seis meses un proyecto que ya fue rechazo, como en este caso.

Las ordenanzas fiscal y tarifaria tuvieron en diciembre amplio debate y finalmente en la última sesión del año no se logró el respaldo de la mayoría y quedaron rechazadas. Por eso se debió prorrogar los tributos vigentes del 2025, incluso el valor del módulo fiscal que el intendente intentó actualizar por resolución y luego retrotrajo su decisión, ante la advertencia y denuncia de la concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche).

El Ejecutivo quería urgente tratamiento de los proyectos

El Ejecutivo este mes remitió nuevos proyectos tomando en cuenta “todas las consideraciones planteadas en las mesas de trabajo”, indicó el secretario de Hacienda municipal, Gonzalo Lerra. Se hicieron cambios respecto de los textos rechazados el año pasado.

La idea del Ejecutivo era darle prioridad y urgente tratamiento, según expresó el presidente del Deliberante, Gerardo Del Río, quien expuso los fundamentos y defendió la premisa de sacar esas ordenanzas en lo inmediato.

Lerra también tenía expectativas y horas antes de la decisión del Concejo se frenar su tratamiento en diálogo con RÍO NEGRO explicó que el principal cambio fue volver al esquema anterior de módulo fiscal con una fórmula que combina el valor del combustible y los salarios municipales, porque la propuesta de establecer una variable tomando el IPC patagónico fue objetada en diciembre.

Sin embargo, ayer por la tarde en comisión Legislativa, los concejales extendieron el debate más de lo esperado e incluso intervino el asesor letrado del cuerpo para dirimir la discusión. Así Del Río desistió de insistir darle ingreso y remitir a comisiones y asesoría letrada los proyectos. “Es matemática pura”, asumió al contabilizar que no lograba el consenso ni mucho menos una mayoría especial para avanzar con el ingreso de estado parlamentario de las ordenanzas del Ejecutivo.

El reglamento interno fija un plazo de seis meses

Los concejales de los bloque Incluyendo, Nos Une y Primero Río Negro, hicieron prevalecer el artículo 117 del reglamento interno que señala que “una vez rechazado un proyecto de ordenanza no podrá ser tratado éste ni similar proyecto con igual temática y contenido nuevamente por el Cuerpo por el término de seis (6) meses corridos a su rechazo”.

Con el rechazo de diciembre, aún restan tres meses para cumplirse ese plazo. “El intendente no tiene coronita”, remarcó la concejal Roxana Ferreyra (Nos Une) quien insistió que solo se trata de “cumplir el reglamento” y equiparar las exigencias para todos por igual.

Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten (Inluyendo) y Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) se sumaron al rechazo de darle ingreso al proyecto por el incumplimiento de plazos.

“Esta situación violenta la normativa. No pueden decir que es otro proyecto, ni que es parecido o que le cambiaron algo porque este tema va a terminar judicializado”, afirmó Costa Brutten quien previo a la comisión había presentado por nota sus objeciones y rechazo.

En la mesa también se encontraba Juan Pablo Ferrari (JSRN) quien intentó aclarar la discusión jurídica y concluyó que se requería consenso que no estab en este punto. Sin intervenir también estuvo Lucas Pérez (Bariloche Suma).

Del Río intentó marcar la importancia de que el Ejecutivo cuente con las herramientas de las ordenanzas fiscal y tarifaria, las que consideró “vitales para el funcionamiento de la municipalidad”. No tuvo respaldo y los proyectos no tomarán estado parlamentario en la sesión de este jueves.