Javier Milei llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso: los dos proyectos que más le interesan

Aunque en el Congreso daban por descontado que el mes de enero sería de receso total, la Casa Rosada puso un pie en el acelerador. El presidente Javier Milei firmó este viernes, a última hora de la tarde, la convocatoria a sesiones extraordinarias, que incluye la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), los pliegos para la Corte Suprema de Justicia y otros cinco proyectos.

Las extraordinarias serán del 20 de enero al 21 de febrero, según consta en el decreto que difundió el vocero presidencial, Manuel Adorni, y que lleva las firmas de Milei y Guillermo Francos. El jefe de Gabinete inició una ronda de contactos con jefes de bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados para empezar a tejer acuerdos la semana próxima.

De esta manera, la actividad parlamentaria comenzará antes de lo previsto. Muchos diputados se encuentran de vacaciones y el recinto de la Cámara baja se encuentra en refacción, pero eso no impedirá que arranquen los debates en comisiones. Las votaciones en el recinto se producirían recién en febrero.

Además de la derogación de las PASO y las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte, la convocatoria incluye la Ficha Limpia en su nueva versión, que aún está en plena redacción. También, tres proyectos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre reiterancia delictiva, combate a las “mafias” y juicio en ausencia; y un proyecto sobre compensación e índice de actualización de quebrantos.

Francos empezó a comunicarse con Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal) para concretar una reunión la semana que viene, en fecha a definir, a la que también se sumará el titular de la Cámara baja, Martín Menem. La Casa Rosada intentará arribar a los consensos que no consiguió en diciembre, cuando Adorni anticipó en redes sociales una convocatoria que nunca se concretó.

Por la logística y los tiempos electorales, el de las PASO es para el Gobierno el tema más urgente. La eliminación de las primarias está contenida en un proyecto más amplio que también elimina los aportes públicos de campaña y los espacios gratuitos de publicidad electoral en los medios.

PASO y pliegos para la Corte Suprema, prioritarios para el Gobierno

“La eliminación de las PASO no se puede demorar mucho porque hay un cronograma de licitaciones y compra de boletas. Si bien el hecho de que se aprobara la boleta única de papel significa un ahorro, (para el desarrollo de elecciones) se requieren las urnas y modificaciones que se tienen que llevar adelante”, explicó el jefe de Gabinete a radio Mitre.

El ministro coordinador reconoció que la discusión no será sencilla y que hay diferencias con los bloques en torno a la iniciativa porque, mientras algunos se entusiasman más con la suspensión (como el PRO, que se alinea a la propuesta del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri), el Gobierno quiere la eliminación. No obstante, Francos se mostró abierto al diálogo.

“Las discusiones son complejas. No creo que haya unanimidad pero sí hay apoyo para llevarlo adelante. Tal vez algunos tienen un interés en las próximas elecciones y no quieren desprenderse de las PASO permanentemente, y hay otros que queremos desprendernos de las PASO permanentemente y transferirle a los partidos políticos la resolución de la elección de sus candidatos, y no que los partidos le transfieran a todo el pueblo la elección de sus candidatos. Vamos a ver en la discusión cómo podemos alinear las posiciones de cada sector”, dijo.

Por tratarse de una reforma electoral, se requiere mayoría absoluta (129 votos en Diputados y 37 en el Senado). El oficialismo necesita alinear a bloques dialoguistas y también a por lo menos una porción de Unión por la Patria. Pero en los bloques hay diferentes miradas y el debate interno aún no está maduro.

“En la UCR hay un debate abierto. Hay actores que están de acuerdo y otros no. Yo sí creo personalmente que no se resiste más un sistema tan oneroso y que, cuanto menos, tiene que simplificarse para no seguir desgastando a la sociedad. Yo voy a hacer lo que termine decidiendo mi bloque”, dijo el titular del bloque radical, Rodrigo De Loredo.

La otra prioridad para el Gobierno son las vacantes en la Corte, que desde fines de diciembre funciona con tres miembros (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) por la jubilación de Juan Carlos Maqueda. Aunque el pliego de Lijo reunió la cantidad de firmas suficientes, no fue el caso de García Mansilla. El peronismo está expectante a la apertura de una negociación para aportar los dos tercios necesarios en el Senado.