Javier Milei recibe hoy en la Casa Rosada al número dos de Marco Rubio y cierra la noche con un discurso en la Fundación Faro

Javier Milei volverá a tomar la palabra esta noche, en la cena anual de la Fundación Faro en Puerto Madero. (Foto: archivo Presidencia)

El presidente Javier Milei recibirá este viernes a las 11 al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en la Casa Rosada. Por la noche, desde las 20.30, participará de la cena anual de la Fundación Faro en el Yacht Club Puerto Madero, donde dará un discurso.

Del encuentro con Landau participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo, según la agenda oficial difundida por Presidencia.

Qué busca Estados Unidos con la visita de Christopher Landau a la Argentina

Según informó el Departamento de Estado, Landau viaja a Asunción y Buenos Aires del 19 al 26 de octubre, acompañado por Segura. Landau es el segundo funcionario en jerarquía de la diplomacia estadounidense, detrás de Marco Rubio.

El comunicado oficial de Washington precisó que en Buenos Aires el vicesecretario se reunirá con funcionarios del Gobierno argentino y líderes del sector privado para dar continuidad al Corredor Andes-Atlántico, lanzado por ambos países durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. La agenda incluye el crecimiento económico, el aumento de la inversión estadounidense y la cooperación en seguridad.

La visita ya dejó un primer anuncio. Este jueves, en una conferencia de prensa conjunta con Quirno, Landau informó que Estados Unidos financiará con US$ 15 millones un programa para que la Argentina cree un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad, según detalló la Embajada de Estados Unidos.

Milei hablará en la cena anual de la Fundación Faro, el think tank de Agustín Laje

El cierre de la jornada será en Puerto Madero. La Fundación Faro es el think tank libertario que dirige Agustín Laje y su cena anual funciona como un evento de recaudación con aportes de empresarios. En la edición anterior, realizada el 15 de diciembre de 2025 en el mismo lugar, la fundación reunió a más de 400 invitados con la presencia del Presidente.

No es la primera aparición de Milei en un evento de Faro este año: en junio de 2026 la fundación le entregó el premio «Julio Argentino Roca al Liderazgo Reformista». Por ahora no se informaron los ejes del discurso de esta noche.