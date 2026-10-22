Renunció un funcionario de Milei: Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería

Daniel González renunció el miércoles a su cargo como secretario coordinador de Energía y Minería del Gobierno nacional. La salida fue anunciada este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le agradeció públicamente por el trabajo realizado durante su gestión.

González se había incorporado al gobierno de Javier Milei en septiembre de 2024, luego de desempeñarse como CEO de YPF, la petrolera de mayoría estatal. El funcionario estuvo este lunes en la AOG Patagonia 2026 que se desarrolló en Neuquén.

“Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como secretario coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias, Daniel, por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!”, escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el ahora exfuncionario se refirió a su salida durante una entrevista en el canal de streaming Carajo y agradeció tanto al Presidente como al ministro de Economía.

“El agradecido soy yo, al Presidente de la Nación por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina. Y a Toto también. De ellos solo he recibido confianza, respeto, afecto y cariño. Lo he disfrutado mucho”, expresó.

Por qué renunció Daniel González al Gobierno

González explicó que su salida responde al cierre de una etapa y sostuvo que no tiene una vocación política ni está acostumbrado a la exposición pública.

“Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición. No tengo redes, soy un bicho un poco raro para esto”, señaló.

En ese sentido, afirmó que buscó contribuir en áreas con un importante potencial de desarrollo, aunque consideraba que su participación en la función pública tenía un límite temporal.

“Fueron casi dos años y medio y, bueno, creo que así como es muy difícil para el que viene del sector privado dar el paso al sector público, aunque parezca contradictorio, también es muy difícil irte”, agregó.

El exfuncionario también reconoció que su pertenencia al proyecto político del Gobierno influyó en la decisión. “Primero, porque sos parte de un proyecto, de una épica. Si uno está es porque lo disfruta y porque está bueno y genera adrenalina. Lo venimos hablando con Toto hace unos meses”, explicó.

Los proyectos pendientes en Energía y Minería

González contó que había planteado su salida meses atrás, pero que Caputo consideró que todavía no era el momento adecuado debido a la agenda legislativa y a los proyectos que debía impulsar el área.

“Nos pareció con el ministro que este era un buen momento. Yo se lo planteé hace unos meses y a él no le pareció un buen momento. Por algo él es ministro y yo no. Tenía razón”, relató.

Entre los temas pendientes, mencionó iniciativas legislativas vinculadas con la Ley de Zona Fría y la Ley de Combustibles, además del proyecto denominado Super RIGI, que, según indicó, ya contaban con avances parlamentarios. También señaló la presentación del Presupuesto y la participación de empresas energéticas y mineras en el Argentina Week en París.

Por último, se refirió al crecimiento de los proyectos que ingresaban al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a la necesidad de acelerar su tratamiento.

“Estábamos un poco atrasados con los RIGI. Teníamos que acelerar porque nos estaban entrando mucha cantidad de proyectos y queríamos evitar el efecto bola de nieve”, concluyó.