Milei defendió su plan económico, pero crecen las diferencias internas sobre cómo reactivar la economía.

El presidente Javier Milei admitió este jueves que la economía no está creciendo de la manera esperada y adjudicó la adversa coyuntura a la crisis internacional.

“La economía está creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos y, en consecuencia, el ritmo al que baja la inflación es menor. Como consecuencia, los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento. Un shock externo es un shock externo”, dijo el jefe de Estado en una entrevista con una radio porteña.

Aunque ya tenía certeza del resultado, la difusión de los datos de actividad de agosto fue un duro golpe para la Casa Rosada. Las cifras que publicó el INDEC aseguran que durante los próximos meses la discusión pública pasará por cómo y cuándo se sale de la recesión.

«El mundo se caracteriza por una situación donde hay más inflación, más tasa de interés y menor actividad económica”, y en ese sentido subrayó que “Argentina no es ajena y está sufriendo las consecuencias”.

Este jueves el riesgo país volvió a superar los 700 puntos básicos –cerró en 704-, en medio de mercados convulsionados por el alza del precio del petróleo por encima de los U$S 110.

A esta altura del mandato, el ala política del Gobierno esperaba tener una actividad pujante que permitiera encauzar con mayor facilidad el tránsito hasta las elecciones.

Ahora la conversación cambió a la pregunta “¿cómo se llegará a octubre de 2027?

De todas maneras, el presidente defendió su gestión de Gobierno y puntualizó como su principal logro la baja de la pobreza. También volvió a referirse a la frase que despertó una fuerte polémica acerca de que “la gente no llega al día 20”.

«Yo no me enojo con las consultoras, yo lo que digo es que es una frase efectista que no guarda asidero con la realidad”, reiteró Milei e insistió con su posición: “Si vos me vas a decir que hoy la gente no llega a fin de mes, antes llegaba muchísimo menos».

Pedido de Bullrich

En paralelo a las declaraciones del presidente, la senadora Patricia Bullrich planteó una visión diferente, al señalar que “hay que ocuparse de la economía”.

La jefa del bloque en la Cámara Alta consideró que el Gobierno debe cambiar su enfoque: “No hay que pelearse más con el periodismo o con los economistas que proponen ponerle su condimento al plan; hay que ir a hablar con la gente”.

Al ampliar su reclamo, Bullrich no dejó dudas: “Hay que ir a hablar con los comerciantes, con los industriales, con los constructores porque ahí hay problemas”.

Esta declaración de la senadora no hace más que validar las versiones de la puja interna que existe en el gabinete nacional sobre los resultados del plan económico y los pedidos de explicación que se le realizan a diario a Caputo, quien retruca pidiendo acuerdos políticos.

Horas antes, Bullrich había indicado que “estaba preparada para ser presidenta”.

Consultado sobre la posición de Bullrich, Milei dijo que “es cierto que la senadora no es una improvisada” y enfatizó que “tiene una fuerte sintonía” con ella. Agregó que los rumores sobre sus discrepancias surgen del “círculo rojo” porque le ha “quitado muchos negocios”.

Qué dijo Economía

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, habló este jueves en una cumbre del sector de seguros e intentó despejar las dudas del mercado.

El funcionario dijo que el “mercado está castigando de más” a la Argentina por su historia de desequilibrios, ya que no hay argumentos que validen un alza del riesgo soberano con una economía que tiene flujo de dólares creciente, más superávit fiscal y de cuenta corriente.

El secretario sostuvo que el Gobierno cuenta con las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los compromisos que restan de 2026 y todo 2027, principal duda de los analistas.

Explicó que solo puede existir algún interrogante con la refinanciación de U$S 5.000 millones que se necesitan para honrar BONARES y, ante esto, aseguró que, si fuera necesario, se utilizaría parte del swap con China. Sobre el swap con Estados Unidos, dijo que está disponible, pero no dio detalles de cuál sería su uso. También mostró que el Tesoro Nacional cuenta con un ahorro de $ 10 billones que puede aplicarse a comprar dólares del Banco Central y pagar vencimientos.

Reiteró que, sumando todas las herramientas disponibles, el Gobierno cuenta con U$S 125.000 millones para enfrentar la economía preelectoral, cuando el total de la base monetaria es de U$S 30.000 millones. En consecuencia, descartó que 2027 pueda ser un año de volatilidad cambiaria y de tasa de interés.

Estas resultaron ser las definiciones más sensibles, dado que quienes siguen la evolución de la deuda argentina insisten en que en al Gobierno le faltan entre U$S 10.000 y U$S 15.000 millones para afrontar la totalidad de los compromisos.

Dólar en alza

El dólar oficial avanzó a $ 1.500 para la compra y $ 1.550 para la venta, mientras que el mayorista lo hizo $ 1.519 y $ 1.528 para ambas puntas.

El Banco Central compró U$S 61 millones y acumuló en el mes U$S 1.210 millones. Las reservas escalaron a $ 50.166 millones.

Corresponsalía Buenos Aires.