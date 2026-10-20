La CEB avanza con las reparaciones en la planta depuradora de Bariloche

La CEB trabaja en los desperfectos de la planta depuradora en el este de Bariloche. Foto: Gentileza.

La cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), que gestiona la planta depuradora ubicada en el este de la ciudad, informó que se instalaron equipos nuevos ante las fallas técnicas que se habían registrado en la maquinaria quince días atrás. «Se observa una mejora general en las condiciones del proceso», señalaron desde la institución.

Las fallas en materiales habían afectado componentes fundamentales de la planta, en los equipos de aireación, que son necesarios para el funcionamiento del proceso de tratamiento. El arreglo, previsto para los días subsiguientes al desperfecto, está aún siendo abordado y ya muestra resultados favorables.

«Tras varias jornadas de trabajo, se instalaron equipos nuevos y continúan las tareas de limpieza técnica. Las primeras intervenciones ya muestran resultados favorables, con mejoras en las condiciones generales del proceso», indicaron desde la CEB.

La CEB trabaja en los desperfectos de la planta depuradora en el este de Bariloche. Foto: Gentileza.

Con el objetivo de terminar cuánto antes las tareas de reposición y reparación, la CEB informó que se están realizando jornadas de trabajo dobles en las áreas involucradas, con personal técnico. El operativo contempla la reparación, reposición de componentes y la contratación de personal especializado en limpieza técnica.

Ruidos y olores en la zona

La CEB reconoció que los desperfectos generaron molestias entre los vecinos del área cercana a la planta depuradora, especialmente ruidos y olores, y pidió «disculpas por los inconvenientes».

«Se mantendrá el seguimiento técnico y se continuará destinando los recursos necesarios para avanzar con las reparaciones, recuperar las condiciones adecuadas de funcionamiento y reducir las molestias en el entorno», informaron desde la Cooperativa.