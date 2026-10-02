CEB trabaja para resolver desperfectos en equipos de la planta depuradora de Bariloche

La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) informó que se detectaron desperfectos en los equipos de aireación de la planta depuradora, que son fundamentales para el correcto funcionamiento del proceso de tratamiento, por lo cual operarios ya trabajan para revolver el inconveniente.

La prestadora del servicio de saneamiento en Bariloche estimó que el inconveniente quedará solucionado en los próximos días.

Según la CEB, el desperfecto provocó ruidos y olores superiores a los habituales en el entorno de las instalaciones ubicadas en la zona este de la ciudad.

Se informó que «los sopladores instalados en la planta presentan problemas de funcionamiento que afectan tanto los niveles de ruido como la cantidad de aire necesaria para el tratamiento biológico».

Por eso se decidió avanzar con su reemplazo por equipos de mayor tecnología y confiabilidad.

«La menor disponibilidad de aire afecta el proceso biológico de tratamiento y puede favorecer la generación de olores. A esto se suma el mayor caudal que ingresa a la planta durante los períodos de lluvia, debido a la infiltración de agua en la red colectora, lo que incrementa la exigencia sobre el sistema», explicaron desde la CEB a través de un comunicado de prensa difundido este viernes.

La cooperativa señaló que destina los recursos necesarios para atender esta situación, con «el reemplazo de los equipos, el monitoreo permanente del proceso y ajustes operativos que permitan reducir el impacto sobre el entorno». Pidió disculpas por los inconvenientes a los vecinos de la zona aledaña a la planta y comprensión mientras se llevan adelante los trabajos para solucionar el incidente.