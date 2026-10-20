La Justicia puso en revisión la cautelar sobre Financiamiento Universitario: qué determinó el fallo

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. Se trata de una medida que da la razón al planteo reciente del Ministerio de Capital Humano.

Según indicó Infobae, el tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa.

Fallo sobre la cautelar por Financiamiento Universitario

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro había presentado un reclamado ante la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar.

La causa que se busca resolver es un amparo que promovió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otras instituciones que apuntaron contra el Decreto 759/25, que recortó fondos universitarios.

“La Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”, explicó uno de los principales patrocinadores legales del Gobierno, citado por el medio de Buenos Aires.

La resolución de este 20 de octubre decidió que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación, y que esa medida debe tramitarse. El fallo lleva la firma de los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán.

Por otro lado, se dio a conocer que habilitaron una apelación del Estado Nacional contra la intimación que le ordenaba cumplir, en cinco días, la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

Financiamiento universitario se expone en DIputados

En otra esfera, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro «El Galleguito» Álvarez, expusieron en la comisión de Presupuesto 2027, sobre los recursos destinados a la educación en la ley de gastos y recursos para el próximo año, indicó Noticias Argentinas.

Se da en medio de la disputa que mantiene el oficialismo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, y tras la multitudinaria concentración realizada por las organizaciones universitarias, que terminó serios incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.