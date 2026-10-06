Ley de Financiamiento Universitario: un juez declaró inconstitucional el freno del Gobierno y ordenó aplicarla de inmediato

El fallo alcanza a docentes, no docentes, investigadores y estudiantes de todas las universidades públicas nacionales, incluida la del Comahue. (Foto: Archivo Matías Subat)

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025 con la que el Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) pero dejó en suspenso su ejecución. Además, ordenó al Poder Ejecutivo cumplirla de forma inmediata.

El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar al amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, y a la demanda acumulada de la UBA. Por tratarse de un proceso colectivo, alcanza a toda la comunidad de las universidades públicas nacionales, incluidas la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro.

Por qué el juez anuló la cláusula del decreto que frenaba la ley universitaria

El Congreso sancionó la ley en agosto de 2025 y, tras el veto de Milei, ambas cámaras insistieron con dos tercios. El Ejecutivo la promulgó entonces «sin perjuicio» del artículo 5 de la Ley 24.629. Esa norma suspende la ejecución de toda ley que no prevea expresamente su financiamiento.

Para Cormick, esa fórmula funcionó como un mecanismo extraconstitucional, una especie de veto no previsto en la Constitución. El juez sostuvo que la ley sí fija pautas de financiamiento en su artículo 9, que habilita al Ejecutivo a reasignar partidas. Recordó además que, tras la insistencia del Congreso, el artículo 83 de la Constitución solo deja lugar a una promulgación sin restricciones.

El magistrado citó también a la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó el costo de la ley para 2025 en el 0,23% del PBI.

Qué cambia para docentes y estudiantes

La ley prevé actualizar salarios por inflación, recomponer becas y aumentar los fondos para funcionamiento, hospitales, ciencia y extensión. Lo referido a salarios y becas ya regía por una cautelar de diciembre de 2025, que quedó firme en junio cuando la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno.

En el expediente, el Estado sostuvo que aplicar la ley costaría más de un billón de pesos y pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Ahora puede apelar el fallo ante la Cámara.

Fallo completo: la sentencia del juez Cormick que declaró inconstitucional el decreto 759/2025