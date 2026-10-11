Las provincias se unen en una agenda federal para la transformación digital

Río Negro, Neuquén y otras provincias argentinas junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confluyen en una agenda federal común para la transformación digital y para hacer que la inteligencia artificial se use al servicio de la gestión pública de manera segura.

En esa misión está FederAI, un programa impulsado desde Espacios Políticos, un think tank vinculado a las nuevas tecnologías para las organizaciones, que se asoció estratégicamente con provincias y empresas para compartir y discutir la transformación digital con cuatro grandes ejes interoperatividad, identidad digital, ciberseguridad e inteligencia artificial.

“FederAI surge hace dos años con un espacio de pares para acordar, cooperar y trazar una agenda en común para agenda digital”, señaló Mauro Solano, director ejecutivo de FederAI, quien remarcó que se convocó a las 23 provincias y CABA partiendo de la base de que “los problemas no son privativos de un territorio y todos buscan cómo hacer para mejorar la vida de la gente a través de la eficiencia y la tecnología”.

Mauro Solano, director ejecutivo de FederAI. Gentileza

Solano tiene la premisa de que se debe “pasar de un Estado reactivo a uno proactivo, que se adelante a la ciudadanía” con herramientas digitales para facilitar los trámites y compartir información.

Uno de esos ejemplos es el acuerdo alcanzado entre ocho provincias que ya comparten sus datos de los registros de deudores alimentarios para que se puedan detectar infractores en distintas jurisdicciones y aplicar las restricciones vigentes. “Es el primer granito que permite explicar la importancia de la transformación digital, están interconectados y arroja un resultado en tiempo real”, destacó el director ejecutivo de FederAI.

En la agenda, Solano anticipó que está incluir en este esquema de compartir datos las solicitudes de partidas de nacimientos y otros certificados vinculados a los registros de las personas; las licencias de conducir; y matriculaciones que muchas veces generan a los usuarios la necesidad de registrarse o tramitar permisos para ejercer distintas tareas en jurisdicciones diversas.

En materia de transformación digital cada provincia tiene sus propias agendas y distintos grados de evolución. Río Negro y Neuquén, según destacó Solano, “son dos de las principales provincias que vienen empujando la agenda digital, avanzan fuertemente en materia digital y son pioneras en interoperatibidad”.

El ejecutivo valoró que en Río Negro se da el “ejemplo de cómo la tecnología puede estar al servicio del ciudadano”.

Actualmente, si bien todas las provincias y CABA componen FederAI, hay unas 18 jurisdicciones más activas con participación permanente en los encuentros técnicos y de autoridades que se realizan de manera periódica; y en los paneles vinculados a los grandes ejes de discusión.

“Para las provincias compartir información no implica dejar su autonomía, trabajamos por la transparencia, la trazabilidad y el resguardo de la información del Estado”, señaló Solano quien valoró la supervisión humana de los procesos realizados con el uso de tecnología y también que existan cuestiones críticas cuyo acceso no se libere automáticamente.

En materia de ciberseguridad, FederAI se asoció a la fundación Sadosky para trabajar en la temática de alto interés en la actualidad, con un punto de partida con la confección del índice de madurez para “entender en qué punto está cada una de las jurisdicciones” y con el objetivo de definir un piso en ciberseguridad en todas las provincias donde cada vez tienen un riesgo más alto de sufrir ataques cibernéticos ante el incremento de trámites digitales y de la extensión de la ciudadanía digital.

En FederAI confluyen las provincias, CABA, el sector académico (UBA, Unsam), empresas del ecosistema Govtech y organismos como el Banco de Desarrollo de América Latina.