Río Negro implementa un sistema digital para contrataciones directas

El gobierno de Río Negro determinó avanzar en el sistema de contrataciones digitales y suprimir un paso más de los procesos presenciales y con papel para las compras que se realicen por concursos de precios y contrataciones directas por un monto menor.

La Provincia ya instrumentó el año pasado el sistema Compr.ar para digitalizar los procedimientos de compras y licitaciones, pero en todos los casos mantiene pasos de actos presenciales y actas de papel que se cargan al sistema digitalizándolas.

Ahora por decreto, el ministerio de Hacienda aprobó el Plan de Implementación del Sistema de Compras Electrónicas Compr.ar RN Versión 2.0 y estableció el uso obligatorio para la gestión de los procedimientos de concurso de precios y de contrataciones directas por causales de excepción (tope de costo) de manera progresiva por jurisdicciones y organismos, comenzando por un puñado de ministerios. La idea es despapelizar y agilizar los procedimientos.

El sistema ya cuenta con más de 2.000 proveedores inscriptos que cuentan con sus expedientes electrónicos y establece el esquema de “precios testigos” con la consulta previa a potenciales proveedores del rubro que se necesita para definir un valor y presupuesto oficial.

La digitalización de los proveedores fue progresiva desde diciembre de 2025 que comenzó con los ministerios de Hacienda, Modernización y de Gobierno; y continuó con otros organismos. Actualmente están en proceso de implementación en los ministerios de Educación, Salud, Policía de Río Negro y Secretaría de Estado de Juventud.

El plan establece que luego seguirá este esquema digital para las licitaciones privadas y públicas.

La digitalización de contrataciones directas se aplicará por etapas comenzando con Hacienda; Modernización; Gobierno; Secretaría de Energía y Ambiente; Secretaría General; ministerio de Desarrollo Económico y Productivo; Obras Públicas.

En una segunda etapa, sin fecha definida aún, se instrumentará en ministerio de Desarrollo Humano; Fiscalía de Estado; Contaduría General y ministerio de Seguridad y Justicia; y en la Fase 4 concluirá con las carteras de Educación, Salud, Policía y Juventud.

“Río Negro se pone digital”, enfatizó el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La Provincia en paralelo tiene el objetivo de llegar al uso de “papel cero” en el 2027 para que se deje de utilizar el papel como soprote principal de los trámites provinciales.

Río Negro integra la Mesa Federal de Infraestructura Pública Digital (FederAI) junto a 15 provincias que establece estándares tecnológicos, comparten información para avanzar en la simplificación de trámites, definen acuerdos de uso de inteligencia artificial en el Estado, administraciones inteligentes y ciberseguridad, entre otros temas.