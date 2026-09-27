Río Negro y los municipios apuestan a la digitalización

La provincia tiene activo el chat bot RIO y prepara el lanzamiento de una versión más avanzada. Foto. Chino Leiva

La provincia de Río Negro y los municipios intentan acoplarse a la modernización y no quedar abajo del tren de la era digital y del uso responsable y efectivo de la Inteligencia Artificial, por eso con distintos niveles de avance, todos van rumbo a una nueva etapa del vínculo del Estado con el ciudadano, que se aspira que sea cada vez más digital.

El plan de modernización del Estado rionegrino comenzó con el inicio de esta nueva gestión y se puso en el tapete de prioridades cuando el gobernador Alberto Weretilneck decidió darle más recursos y jerarquía al ubicar al sector con rango de ministerio, desde enero de 2025.

Los trabajos son complejos puertas adentro del Estado. El principal problema en la diversidad de sistemas que existen y el grado de modernidad o no de cada uno, porque conviven en el enorme universo áreas con papelización al 100%, otras que requieren de trámites personales y las que están más avanzadas en la digitalización y accesibilidad de la información.

“El Estado en el Siglo XX necesitaba edificios de ladrillo, en el Siglo XXI necesita de infraestructura digital y hacia ese camino vamos”, sintetizó el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, en diálogo con RÍO NEGRO.

El funcionario admitió que hoy en el Estado hay entre 16 y 17 sistemas con distintos grados de evolución hacia la digitalización y también hay organismos con planes particulares de modernización como es el caso del ministerio de Salud que gestionó un crédito del BID para la operatividad de sus sistemas; el registro de la propiedad Inmueble que tiene su plan de digitalización de la información; Personas Jurídicas y el sistema Comprar para digitalizar las licitaciones y compras del Estado.

Ciudadano Digital y nuevo asistente virtual

Modernización por estas horas acelera su plan en dos aristas, por un lado, se aproxima el lanzamiento del Ciudadano Digital para que los rionegrinos puedan realizan una amplia diversidad de trámites y gestiones a través de una única aplicación virtual que se llama “Soy Río Negro”.

Y por el otro, se prepara una versión avanzada del asistente virtual RIO, que comenzó a funcionar en abril de este año.

Ambas tareas las encaró el Ministerio con personal propio y con una alianza estratégica con la empresa estatal Altec. La Provincia produce sus propios sistemas con el objetivo de tener “más control y seguridad”, destacó Cirilo Bustamante, secretario de Derechos Digitales e Inteligencia Artificial del ministerio.

Para acceder a Soy Río Negro se prepara un sistema único de Identidad Digital Rionegrina para validar la identidad virtual de los ciudadanos y oficiar de “proveedor” de este servicio para distintos organismos del Estado, como también el sector privado que lo requiera. “Está muy avanzado y creemos que va a ser revolucionario”, calificó el ministro Dumrauf.

El esquema es similar al que una persona utiliza en cualquier servicio que requiera de la validación de identidad, como es habitual en la billetera virtual de Mercado, Pago, por dar un ejemplo. La persona valida su identidad con datos biométricos y a partir de allí puede acceder a un abanico de gestiones.

En paralelo, la Provincia crea un “ecosistema de integrabilidad” que es un software que “permite al sistema público y privado de manera segura acceder a servicios”. Hoy hay 20 nodos públicos y privados de servicios integrados y 35 organismos conectados.

Ese sistema podrá ser compatible con los municipios que adhieran, que podrán sumar al menú sus propios trámites o gestiones. Por caso, si un barilochense necesita obtener un certificado de libre deuda de patente para un trámite municipal, puede gestionarlo en la misma aplicación y a la inversa, si requiere de un libre deuda municipal para una gestión provincial también estará en la misma plataforma.

Bustamante destacó que desde fines de 2025 “las herramientas que permiten hacer códigos tuvieron un salto importante y permitió acelerar mucho los procesos” y remarcó que en todas las provincias se están utilizando sistemas con inteligencia artificial para agilizar gestiones del ciudadano y el funcionamiento interno del Estado.

“Tenemos un proceso de actualizar las bases de datos y repensar las cosas que se pueden hacer mejor”, señaló Bustamante.

En el caso del bot que tiene la Provincia, RIO, es un sistema estructurado con un menú de opciones, no tiene un modelo que la IA interprete, por lo que ya se desarrolló otro más avanzado que entiende el lenguaje natural, toma la voz y resuelve.

Ese asistente virtual RIO Bot 2.0 será presentado a mediados de octubre en Roca y en sus opciones tendrá muchas más herramientas disponibles, trámites, servicios útiles desde consultas para sacar un turno o una trivia de temas culturales y turísticos de Río Negro; además contendrá el estado de las rutas, horarios de transporte, entre otros servicios de utilidad para el ciudadano.

Municipios, cada uno a su ritmo

En Bariloche, el intendente Walter Cortés decidió a mediados del 2025 crear la secretaría de Gestión Estratégica y Modernización, a cargo de Carina Ondarcuhu, que avanzó en una Oficina Virtual para el acceso de los contribuyentes a distintos trámites municipales. Los más demandados actualmente son la emisión de certificado libre deuda y el patentamiento canino.

También las habilitaciones comerciales se digitalizaron y se busca agilizar los procesos de los expedientes de obras particulares.

Ondarcuhu destacó como un “hito” la creación del “módulo de juzgamiento” que posibilita acceder a infracciones ya que el agente de tránsito carga en el sistema las actas y el Juzgado de Faltas genera las multas. El usuario puede conocer si tiene una infracción y acceder de manera más simple al pago sin necesidad de asistir en persona, como ocurría hasta hace poco tiempo atrás. El segundo paso será sumar a este esquema las infracciones comerciales y de obras.

Recientemente, también el municipio lanzó su propio chat bot “Nahuel” estructurado para consultas vinculadas al área de Deportes y a Turismo. “No es una respuesta automática, es un asistente virtual”, aclaró Ondarcuhu.

En Viedma, el secretario de Desarrollo Económico, Productivo y Turismo, Marco Magnanelli, destacó que el municipio se sumará al ecosistema de interoperatividad con la Provincia para posibilitar acceder a distintas gestiones de las dos jurisdicciones a través del sistema compartido.

Además, el municipio lanzó una licitación para la digitalización de trámites que comprende varias aristas, con la exigencia de tener un servicio integrado al de provincia y datos abiertos.

Hacia adentro se innovó en el seguimiento de las motoniveladoras que permite ver el trabajo de cada máquina, los horarios y calificar el estado de cada calle de ripio, para hacer más operativo el servicio. Mientras que se prepara una plataforma para gestionar las inscripciones de asfalto que tendrá cotización estimada y planes de financiamiento.

En Roca se avanza en un nuevo asistente virtual para mejorar la atención a vecinos destinado a facilitar y agilizar la atención ciudadana a través de whatsapp. La herramienta permitirá consultar trámites, talleres municipales, noticias, horarios, servicios, dependencias y autoridades, utilizando información oficial del Municipio. Además, posibilitará realizar reclamos, consultar su estado, enviar fotografías, audios y ubicación, facilitando la identificación del lugar y la derivación del pedido al área correspondiente.

“El sistema incorpora inteligencia artificial y distintos agentes especializados que trabajan de manera coordinada, permitiendo brindar respuestas más rápidas, precisas y disponibles las 24 horas, complementando los canales tradicionales de atención municipal”, según informaron desde la comuna.

En Cipolletti, están disponibles las boletas digitales y el pago online de servicios y habilitaciones; además de ofrecer la habilitación comercial 100% online y gratuita (incluye trámites de renovación, traslado, cambio de razón social y anexo de rubro”.

En la web oficial existe un chat bot que atiende consultas en forma inmediata y se accede a turnos online. Y para el seguimiento del transporte urbano en tiempo real se puede acceder a través de la app TUC.