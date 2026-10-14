Ley de Tierras «light»: el oficialismo apura un dictamen en Diputados para blindar el DNU 70/23

El plenario de comisiones de Diputados, en uno de los debates del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que sigue sin dictamen. (Foto: archivo)

El oficialismo buscará este miércoles en la Cámara de Diputados un dictamen exprés del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado. Y le sumará una versión «light» de la Ley de Tierras Rurales.

Según informó Noticias Argentinas, el texto de La Libertad Avanza y sus aliados respetaría el tope del 15% a la extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, pero eliminaría el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

El plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reúne a las 16. La meta es llegar con dictamen a la sesión del 21 de octubre.

Por qué el Gobierno recupera parte de la Ley de Tierras para proteger el DNU 70/23

El Gobierno rechaza cualquier límite a la venta de tierras rurales a extranjeros, pero dio un giro pragmático. Si insistía con la derogación, la oposición podía voltear el DNU 70/23 completo en la sesión de este jueves.

La jugada también busca flexibilizar los límites mientras la Justicia define los planteos contra la derogación de la ley 26.737. La Corte Suprema dio lugar al pedido de una cautelar de la ONG Árbol de Pie para reponer su vigencia, y en el Senado Patricia Bullrich ya había tenido que sacar del proyecto el capítulo que eliminaba esa ley.

Desalojos en 72 horas y expropiaciones más restringidas: qué cambia con la ley de Propiedad Privada

El juez podrá ordenar la devolución de un inmueble usurpado en 72 horas si el dueño acredita con documentos que es el propietario. Los inquilinos en mora tendrán al menos 10 días desde la notificación para pagar antes de que se inicie el desalojo.

Si en la vivienda hay niños o adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, regirá un plazo de hasta 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria.

En las expropiaciones, la utilidad pública deberá aplicarse de forma restrictiva y la indemnización se fijará por el valor objetivo del bien, con un tope del 30% por lucro cesante. Además, las familias con diez años de posesión pacífica de su vivienda única podrán escriturarla.

Proyecto Malvinas: el debate de Soberanía Nacional sigue sin dictamen y queda fuera de la sesión del 21

En paralelo, Diputados retoma a las 15 el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, sin acuerdos para firmar dictamen. El presidente de la Cámara, Martín Menem, lo dejó fuera del temario del 21 de octubre, lo que le da margen al oficialismo para negociar cambios.

La iniciativa, de 133 artículos, prevé hasta 20 años de prisión por explotar recursos de Malvinas sin autorización argentina. También crea un Consejo de Seguridad Nacional que podría restringir operaciones cambiarias y el comercio exterior ante amenazas graves.

Opositores y aliados piden eliminar el artículo 111, que castiga con prisión a quien, con financiamiento extranjero, busque «manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva». Advierten que puede usarse contra el trabajo periodístico.

La directora del CELS, Paula Litvachky, advirtió en el plenario que el proyecto «reconfigura áreas centrales del Estado para dar lugar al Estado antiterrorista».