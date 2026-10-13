Menor crecimiento y metas incumplidas: los desafíos de Argentina para destrabar el desembolso del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dilata la aprobación de la tercera revisión del acuerdo vigente, pese a elogiar la “disciplina fiscal” que ejecuta el Gobierno de Javier Milei y recortar las previsiones de crecimiento.

La titular del organismo, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron este martes en Bangkok, Tailandia, en el marco de la Reunión Anual del organismo.

Al término del encuentro, ambas partes emitieron escuetos comunicados en redes sociales, en los que cruzaron elogios sin dar mayores detalles del contenido de la charla.

La única información concreta, y coincidente, es que aún continúan las conversaciones para completar la auditoría que dispara un desembolso de U$S 860 millones.

Georgieva calificó la reunión, de la que también participó el presidente del Banco Central Santiago Bausili, como “excelente” y ponderó los resultados del plan económico.

“Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”, recalcó la funcionaria internacional en su posteo.

Por su parte, Caputo comentó que la conversación recorrió “todos los temas, internos y externos” y reveló que “Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”.

Ambas comunicaciones finalizaron informando la continuidad de las conversaciones por la tercera revisión.

La elogiosa comunicación de Georgieva se produjo poco después de que el FMI recortara las expectativas de progreso económico del país para 2026 y 2027.

A última hora del martes, el organismo publicó el World Economic Outlook (WEO) correspondiente a octubre donde redujo las proyecciones de expansión del PBI de 3,5% a 2,1% para 2026 y de 4% a 3,5%.

Estos datos muestran que las políticas impulsadas por el FMI e implementadas en su gran mayoría por el Gobierno argentino no alcanzaron los resultados esperados.

Pero, además, el WEO de octubre se realizó con datos referidos al segundo trimestre y los indicadores del tercer trimestre ya adelantan que la economía habría entrado en una recesión técnica. En consecuencia, todos los analistas locales ya revisaron sus cálculos y ubican al crecimiento de 2026 en apenas 1,5% y en 2% para 2027.

En este escenario, el FMI y la Argentina definen las nuevas metas del programa, luego de que en el primer semestre el superávit primario fue menor al previsto en unos $ 500.000 millones. Este desfasaje se explica en gran parte a la decisión del Gobierno de morigerar la quita de subsidios energéticos en un contexto de casi nula recuperación de los salarios.

Se descuenta que el FMI dará una dispensa (waiver) ante este incumplimiento, dado que además hay un impacto adicional por la continuidad del conflicto en Medio Oriente, que se extiende mucho más de lo esperado.

A partir de este nuevo panorama, se recalibrarán las metas de 2026 y 2027 para adaptarlas al nuevo contexto internacional.

El punto más álgido, y que probablemente sea la razón de la demora en la firma final es la continuidad de los programas cambiarios y monetarios, sobre los cuales el FMI mantiene las mayores objeciones. Insiste en la liberación del cepo y una mayor compra de reservas.

Durante su estadía en Bangkok, Caputo también se reunirá con los presidentes del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

Con ellos tiene que terminar de cerrar los avales necesarios para que el país logre créditos con bancos privados para cerrar el programa financiero.

La suba de la tasa de interés a nivel mundial complicó el plan que Caputo había anunciado en julio. Por ejemplo, tuvo que pausar la emisión de deuda en dólares en la plaza local.

Los análisis de cuánto es el bache fiscal son de diferente tenor y dependen de qué hipótesis se use, pero de mínima, a la fecha sería de U$S 5.000 millones.

En recientes declaraciones públicas, el presidente, Javier Milei, dijo que la refinanciación de los vencimientos en moneda extranjera para el año que viene estaba “cerrada” con financiamiento con organismos multilaterales y créditos bilaterales con países.

Corresponsalía Buenos Aires.