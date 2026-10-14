Javier Milei viaja por quinta vez en 2026 a Estados Unidos: los encuentros con empresarios y los eventos que marcarán su visita

El presidente Javier Milei partió rumbo a los Estados Unidos el martes por la noche. Se trata de su quinta visita en lo que va del 2026, pero en este caso su destino principal será Washington donde llevará a cabo una ajustada agenda de dos días.

Los detalles de la agenda internacional de Javier Milei

Desde la Presidencia informaron que el avión que traslada a Javier Milei despegó a las 23:00 con destino a Estados Unidos, donde arribará junto a su comitiva a las 9:30 (hora argentina).

Su primera actividad será este miércoles a las 18:00, cuando se reúna con Andy Kleinman, empresario e inversor con más de 25 años de trayectoria en el sector de la tecnología y el entretenimiento móvil.

Luego, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources. Pionero del petróleo norteamericano, Hamm inició su carrera en el transporte de agua para yacimientos, lideró la revolución del petróleo y gas en Estados Unidos y transformó a su país en el mayor productor mundial de crudo.

Este mismo día a las 20:00, el jefe de Estado participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y brindará un discurso de agradecimiento.

La agenda continuará el jueves 15 de octubre a las 11:20 (hora argentina) con una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el lema: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. En ese marco, recibirá el galardón “Global Champion of Free Enterprise”, en distinción a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

A las 17:00 participará del encuentro de la Presidencia Argentina de la IHRA, titulado “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington D. C.

Por la noche, a las 21:00, la comitiva emprenderá el vuelo de regreso en un chárter especial hacia la Argentina, con llegada prevista para el viernes a las 8:30.