Luis Suero propone fortalecer el rol del Estado para “garantizar derechos”

El candidato a intendente de Bariloche por Unidad Popular, Luis Suero, propone revisar a fondo el contrato del transporte urbano con la empresa Mi Bus y avanzar hacia una “sociedad estatal mixta”, como la fórmula para resolver las ineficiencias de ese servicio.

También quiere “desmonopolizar” el transporte con el ingreso de prestadores organizados “en cooperativas y mutuales”, además de redefinir la comisión de seguimiento, que hoy excluye a los usuarios y funciona con integrantes “decididos a mantener la situación tal como está”.

A mediano plazo, Suero quiere desarrollar transportes alternativos, entre los que mencionó los “teleféricos” para el traslado de pasajeros en zona urbana mediante cables aéreos, como ya funcionan en varias capitales del continente.

Además el candidato consideró importante otorgar alta prioridad a la atención de la crisis habitacional, con la promoción de loteos a través de un banco de tierras municipal, que administre predios fiscales hoy desaprovechados. Habló también de promover la autoconstrucción, con métodos estandarizados.

En relación con la basura domiciliaria, criticó la propuesta del oficialismo para “compactar” y trasladar a un sitio de disposición final los enormes volúmenes de residuos que produce la ciudad y defendió otro método, que se vale de hornos “de muy alta temperatura”.

Dijo que esa tecnología aplicado a los orgánicos produce un gas de síntesis que se puede emplear como fuente de energía para la misma planta y por otro lado transforma los componentes inorgánicos en “una sustancia vítrea” reutilizable en la industria de la construcción o en trabajos viales.

Luis Suero, propone medios alternativos de transporte en Bariloche, como un teleférico. Foto: Chino Leiva

Suero es docente, dirige desde hace años el centro educativo Crearte para personas con discapacidad, y nunca tuvo cargos públicos. Dijo que esto último es un rasgo común de todos sus compañeros de lista, que en el categoría de aspirantes al Concejo está encabezada por José Ojeda.

En Unidad Popular confluyen militantes con trayectoria en el peronismo, en el socialismo y la izquierda. Según Suero, se proponen trabajar en en la campaña no solo con los criterios tradicionales de la propoaganda política, sino “con una lógica diferente a la de los aplaudidores y el acarreo”.

Dijo que el poco dinero disponible lo invirtieron en el alquiler de un local, que funciona no solo para difundir las propuestas partidarias sino como “los viejos ateneos”, donde se hacen encuentros culturales y se dan clases de apoyo.

En materia turística, Suero promueve una revisión de los parámetros actuales, a los que definió como “extractivistas” y los asoció con “el crecimiento de los barrios privados, la especulación de la tierra, la creciente tala del bosque nativo en pos de emprendimientos inmobiliarios”, el cierre de acceso a las costas y la generación de “relaciones de poder de absoluta desigualdad económica y social”.

Dijo que Unidad Popular quiere establecer “otras formas” de vincular a la población local con la actividad turística, mediante legislación que asegure la estabilidad y el blanqueo laboral en ese rubro, la homolgación de excursiones con criterios de “bajo impacto” y de preservacion del espacio natural y la construcción de baños públicos para reducir el daño que genera la “basura sanitaria” en los principales sitios de interés, entre otras medidas.

Proyectos y credibilidad

Suero dijo que con sus once competidores en la lucha por la intendencia no lo diferencian demasiado los diagnósticos, “porque son todos parecidos”. Observó que, con alguna particularidad, todos perciben que “el estado de la ciudad es cada vez peor, la gente vive mal” y es necesario garantizar derechos básicos “hoy desatendidos”.

A su entender la diferencia está “en la trayectoria de cada uno y cuán creíbles somos” para cumplir lo que plantean. “Nosotros nunca tuvimos un cargo público y no porque no nos hayan ofrecido. Pero siempre hicimos política -aseguró-. Miramos todo desde una perspectiva de derechos y creemos que es irrenunciable el rol del Estado para garantizar esos derechos, que tienen que ver con la vivienda, con el transporte, con la cultura, con el trabajo no precarizado”.

Insistió en que la ciudad que se imaginan es “aquella en la que no esté siempre la gente esperando dádivas”, sino pidiendo que se cumplan sus derechos”. Y subrayó que en tren de lograr esos objetivos “el rol del estado es irrenunciable”.