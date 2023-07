Elecciones en Bariloche: los candidatos, las cláusulas y los aspirantes a concejales

La carrera electoral por el municipio de Bariloche ya está lanzada, los cabildeos y especulaciones van quedando atrás y el cierre del plazo para inscribir candidaturas determinó ayer que serán doce las listas en pugna, si todas atraviesan con éxito el chequeo de requisitos.

La Junta Electoral atendió hasta las 13 a los candidatos más rezagados, que a último momento se presentaron a certificar su firma y aportar los papeles exigidos, entre ellos el domicilio actualizado y el libre deuda municipal.

Alrededor de las 14 los miembros de la Junta recibieron a la prensa alrededor de una mesa con los doce expedientes prolijamente alineados, cada uno con su carátula.

Cada partido debió presentar 29 nombres, correspondientes al candidato a intendente, once concjeales titulares, once suplentes y tres candidatos para el Tribunal de Contralor, también con sus respectivos suplentes. De todos modos el Código Electoral admite inscribir listas con la mitad de las candidaturas como mínimo, a quienes no lleguen con el número.

Hasta último momento abundaron los tironeos para la constitución de algunas alianzas y también para el ordenamiento de los nombres, no solo por las ambiciones personales -que las hubo-, sino por las cuotas de poder acordadas para cada partido o línea interna y también por la necesidad de respetar la paridad de género.

Entre las candidaturas a intendente algunas repiten las de comicios anteriores como la de Carlos Aristegui, quien se presenta por Cambia Bariloche y en 2015 postuló por el PRO, y Pablo Chamatrópulos, actual concejal y excandidato a intendente por Podemos Bariloche hace cuatro años, ahora a la cabeza de una nueva alianza bajo la denominación de Sumamos por Bariloche.

En la misma condición está Armando Aligia, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, quien ya fue candidato en 2011 por esa misma alianza. También insistirá Andrea Galaverna (Incluyendo Bariloche). La exdefensora del Pueblo ya se había presentado en 2019 como candidata a intendente por el Frente Grande, pero a último momento fue impugnada y no pudo participar. Esta vez logró inscribir su lista por el partido vecinal que encabeza, en sociedad con el Movimiento Evita y otros sectores internos del PJ.

La Junta Electoral tiene en su poder todos los nombres y ahora debe analizar que cumplan los requisitos. Foto: Chino Leiva

Entre los candidatos que buscarán suceder al actual intendente Gustavo Gennuso aparecen también el sindicalista de Comercio y exlegislador Walter Cortés por el Partido Unión y Libertad, y la actual gobernadora Arabela Carreras, quien luego de un agitado proceso interno logró que Juntos Somos Rio Negro la postule este año para conducir la ciudad, sin competencia interna.

A la nómina de postulantes se agregan el médico y actual legislador peronista Ramón Chiocconi (bajo el sello Nos Une Río Negro) y Marcelo Ponce (por la UCR, que se desmarcó de la alianza nacional Juntos por el Cambio).

Aparecen también entre las opciones varios partidos nuevos, algunos de estricto carácter local, como Seamos Futuro, con el candidato a intendente Lihue Bariggi Amara, y Participación Vecinal, con el doctor en urbanismo Norberto Rodríguez.

También participarán como debutantes Luis Suero por Unión Popular (el partido referenciado con el dirigente sindical Rodolfo Aguiar) y Facundo Blanco Villalba por Primero Río Negro.

Los candidatos pudieron ser trece pero hubo un intento frustrado a último momento, porque el partido Unidos por Bariloche (creado años atrás por el abogado Rodolfo Rodrigo) concurrió sobre la hora para inscribir la candidatura a intendente de Exequiel Ojeda, quien ya había competido por el mismo cargo en 2019. ¨Pero no logró pasar el filtro de la Junta Electoral.

“Nos dicen que falta el acta constitutiva”, se lamentó el mismo Ojeda ayer poco después de las 13 en la puerta de la concurrida oficina. Dijo que con Rodrigo evaluarían la posibilidad de recurrir a la Justicia Electoral.

Cumplir cada cláusula

El ajetreo por el cierre de listas tuvo en vilo no solo a los miembros de la Junta Electoral (integrada por Dana Guzmán, Ernesto Vicens y María Ortega) y a las empleadas de ese organismo, sino también a los principales armadores de cada partido y alianza. La ingeniería para conformar las nóminas los obligó a intercalar nombres con cuidado para no contrariar la ley que obliga a equiparar varones y mujeres.

La Junta Electoral de Bariloche tiene un riguroso cronograma hasta el 3 de septiembre. Foto: Chino Leiva

Vicens explicó que la regla es agrupar las candidaturas de a pares y en cada uno debe estar representados ambos géneros. Por ejemplo si el primero es varón y la segunda una mujer, la tercera también puede ser una mujer y el cuarto necesariamente un varón. “Sí así es la lista de candidatos titulares, en la de suplentes debe estar al revés”, completó Vicens.

Las voluminosas carpetas de cada lista debió incluir documentación habilitante del partido y también de cada candidato. Según explicó Vicens, entre las obligaciones está la de demostrar que los postulantes a cargos electivos no son deudores del municipio y también que tienen una residencia mínima de tres años en la ciudad, inmediata y anterior a la fecha electoral.

Otra limitación fijada por el Código tiene que ver con la edad. Para ser intendente hay que tener no menos de 30 años, cumplidos al día de la elección. El candidato de Seamos Futuro, Lihue Bariggi Amara, está justo en el límite porque nació en junio de 1993. Para los concejales el tope mínimo es de 21 años y la primera candidata a concejal de ese partido, Catalina Fonzo Verdeal, también entró con lo justo porque los cumplió hace pocos meses.

Esas y otras condiciones deberán ser examinadas ahora por la Junta, caso por caso, de modo que todas las inscripciones registradas hasta ayer tienen carácter “provisorio”.

Los principales nombres de las listas

Las miradas de ahora en más estarán puestas en la identidad de los candidatos, que empezarán a difundir sus fotos y sus propuestas. En cada caso el principal objetivo será lograr familiaridad de los votantes con los nombres, al menos, del candidato a intendente y del primer concejal. Aunque en los partidos más grandes habrá que prestar atención a toda la parte superior de la nómina, ya que podrían asegurarse varias bancas.

Hay cuatro concejales actuales que quieren repetir mandato y van en las listas, entre ellos Ferreyra (izq) y Wallace (der). Archivo

Al joven partido Seamos Futuro (con Bariggi y Fonzo en los primeros lugares) se suman otras duplas con importantes expectativas como las que conforman Galaverna con la actual concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche), Rodríguez con la compañía de Karina Poblete (Pave), Chiocconi con Roxana Ferreyra (también actual concejal) por Nos Une Río Negro y Carreras acompañada por el actual secretario de Desarrollo Humano del municipio Juan Pablo Ferrari (Juntos Somos Río Negro).

La lista se completa con Cortés y el actual concejal Gerardo del Río (PUL), Aristegui con Samanta Echenique (Cambia Bariloche), Suero con José Ojeda como primer concejal (UP), Aligia en compañía de Jorge Paulic (FITu), Chamatrópulos con la abogada Sonia Gutkin (SxB), Ponce con la arquitecta Fabiela Orlandi (UCR) y Blanco Villalba que va como intendente y también como primer concejal, seguido por Sandra Villanueva (Primero Río Negro).

Las campañas están en marcha

Las campañas formalmente ya están lanzadas. Por Código Electoral la actividad proselitista está permitida en los sesenta días previos al comicio, pero varios partidos comenzaron a colocar sus carteles en las calles. Otros como UP realizan charlas abiertas en su local para debatir problemas urgentes de la ciudad (mañana programaron un encuentro sobre acceso a la tierra y la vivienda) y otros difundieron con profusión su propio paso por la Junta Electoral para firmar la inscripción.

La foto del acto de lanzamiento de Carreras y el audio de su discurso fueron divulgados puntualmente por el equipo de prensa de la gobernación.

Sumamos por Bariloche también envió a a los medios los pormenores de la conformación de esa alianza, en la que confluyeron los partidos Compromiso Cívico y Social, Sur, partido FE y “sectores productivos del turismo, servicios y comercios, más integrantes de la juventud del Pro y de la UCR”.

Resaltaron también que la candidata a primera concejal Sonia Gutkin era hasta ahora directora municipal de la oficina de Defensa del Consumidor y renunció para asumir su candidatura.