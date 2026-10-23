Luz verde para la repavimentación de la Ruta 82 y aporte provincial para el cemento de las calles de Bariloche

La firma Rimsol S.A realizará la obra de repavimentación y bacheo de seis tramos de la Ruta Provincial 82, en Bariloche, con un presupuesto de 1.533 millones de pesos, mientras que la Provincia acordó destinar al municipio 1.050 millones de pesos para la compra de cemento para el plan de pavimentación que lleva adelante el intendente Walter Cortés.

El gobernador Alberto Weretilneck firmó este viernes el contrato con la empresa que presentó el presupuesto más bajo de una licitación que tenía disponible 1.900 millones de pesos.

Se prevé que la obra comience durante las primeras semanas de noviembre, según afirmó el gobernador, quien remarcó que en total son casi tres kilómetros los que se arreglarán, en las zonas más críticas de la ruta.

La Ruta Provincial 82 de Bariloche tendrá una mejora con la repavimentación y bacheo en los seis sectores más críticos. Foto: Archivo

La inversión anunciada se concentrará en las zonas más críticas entre la rotonda de Virgen de las Nieves, y la intersección con la Ruta 40, donde se encuentran los barrios Lomas del Cauquen y Villa Lago Gutiérrez.

“Sabemos que ya no es un tema de bacheo, es un tema estructural”, había señalado el gobernador al iniciar la licitación para esta obra y este viernes admitió el malestar de los vecinos que transitan a diario por esa arteria y también la urgencia planteada por el intendente Cortés para dar una solución a la problemática por el avanzado deterioro.

Aporte para el plan de pavimentación municipal

La Provincia también firmó un convenio con el municipio para el aporte de 1.050 millones de pesos para la compra de cemento para el plan de pavimentación local, que es uno de los ejes del gobierno de Cortés.

Según señaló la secretaria de Gobierno provincial, Natalia Almonacid, el aporte se estima en un plazo de cinco meses con transferencias mensuales para la adquisición total de unos 2.500 toneladas de cemento que comprará el municipio a su proveedor, a una razón de unas 500 toneladas mensuales.

«Estamos saldando una deuda»

«Estamos saldando una deuda», dijo el intendente Cortés quien dijo que con las obras que se realizan «de alguna manera estamos cumpliendo ese sueño de avanzar en el futuro y en la dignidad».

El gobernador habló del «arte de gobernar» en el que -según su parecer- se deben conjugar «lo que los gobernantes quieren hacer y es su obsesión; que se escuche a los vecinos y que se haga lo que la ciudad necesita».

Entre las obras anunciadas este viernes, el gobernador también firmó los convenios para iniciar la obra de la red cloacal en el barrio Nuestras Malvinas, que beneficiará a 640 familias y estará a cargo de la empresa Del Río SAS, con una inversión de 1.400 millones de pesos; y la obra de agua potable para los barrios 2 de Agosto y Jockey Club, en la zona oeste, que alcanzará a más de 1.000 familias, con 166 millones de pesos de inversión.