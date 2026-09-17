Cinco oferentes para repavimentar seis tramos de la Ruta 82 en Bariloche

El gobierno provincial abrió sobres de la licitación de la repavimentación de la Ruta 82 y una red de agua en un barrio de Bariloche. Foto: Chino Leiva

La provincia repavimentará seis tramos críticos de la Ruta Provincial 82 de Bariloche en una extensión total de unos 3 kilómetros, con una inversión oficial de 1.900 millones de pesos, aunque entre las cinco empresas oferentes de la licitación, se disputan con valores más bajos para cumplir con los trabajos.

La apertura de sobres de la licitación reunió en la sala de prensa del municipio al gobernador Alberto Weretilneck, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, el intendente Walter Cortés, y el titular de la bancada oficialista en la Legislatura, Facundo López, entre otros funcionarios provinciales y nacionales.

La empresa Rimsol S.A realizó la oferta más baja por 1.533 millones de pesos; seguida por Agrovial Sur S.A que propuso hacer la obra por 1.727 millones de pesos; e Hidraco con 1.758 millones de pesos.

Otras dos constructoras postularon con presupuestos por encima del oficial, con 1.924 millones de pesos en el caso de Codistel S.A y 2.692 millones de pesos Cecosa S.A.

A partir de ahora el ministerio de Obras Públicas analizará la documentación de las oferentes para definir luego la adjudicación. El gobernador dijo que se trata de una obra “rápida” por lo que luego del proceso formal estimó que para el verano podría estar concluida la tarea.

Desde el Gobierno insistieron que se trata de los seis sectores más críticos de la ruta, que va desde la rotonda de Virgen de las Nieves hasta un sector próximo a la intersección con la Ruta 40, atravesando barrios y zonas de importante afluencia. A futuro ya se analiza otra repavimentación más abarcativa, pero con el presupuesto 2027, anticipó el ministro Echarren.

“Sabemos que ya no es un tema de bacheo, es un tema estructural”, admitió el gobernador quien recordó que en esa traza la provincia a través de Vialidad Rionegrina realizó bacheo en el invierno y luego la Municipalidad de Bariloche hizo la misma tarea ante el deterioro avanzado del trayecto. Ahora se prevé una repavimentación, que se trata de trabajos más duraderos.

Weretilneck también le puso fecha al inicio de la obra de repavimentación de la Ruta Provincial 80 que es el acceso al aeropuerto de Bariloche, que comenzará el 1 de octubre y que ejecutará la empresa Agrovial Sur, por 4.385 millones de pesos con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- CAF.

Además dijo que en noviembre se entregarán las obras de los nexos de servicios en el campus de la UNRN, para que la casa de altos estudios pueda trasladar la mayor parte de su tarea al edificio de la zona este.