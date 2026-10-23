Río Negro terminará con fondos propios los 155 departamentos del Procrear en Bariloche

Los edificios del Procrear en Bariloche quedaron con la estructura en un 31%. Los terminará el IPPV. Foto: Archivo/Chino Leiva

Los edificios con 155 departamentos del viejo programa nacional Procrear, que quedaron inconclusos en el barrio El Cóndor de Bariloche, serán terminados con fondos provinciales que además asumirá el compromiso de pagar a Nación los costos de la estructura que quedó edificada.

El Procrear II se ejecutó durante la presidencia de Alberto Fernández, frente al emplazamiento del primer programa que se concluyó y hoy habitan cientos de familias, pero con la llegada de la administración de Javier Milei, la edificación quedó paralizada en un 31% de avance.

Desde entonces el terreno luce con un viejo cartel de obra de la empresa Pecam S.A. y una estructura inicial de varias torres y pisos que contienen los futuros departamentos. La incertidumbre de esa obra se mantuvo hasta esta semana que el gobernador Alberto Weretilneck reveló que la provincia “se hará cargo de terminarlos”, confirmó a Diario RÍO NEGRO.

A mediados de agosto del año pasado el gobierno nacional emitió un decreto para habilitar el traspaso de los proyectos truncos de Procrear, pero la principal traba para Río Negro estaba en la exigencia de afrontar el costo de lo que ya se había construido.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la Provincia terminará con fondos propios los departamentos de Procrear II. Foto: Chino Leiva

Ultiman los detalles del convenio: lo que pagará la Provincia

Finalmente ese camino se allanó y hoy se ultiman los detalles técnicos y legales para firmar un convenio, aún sin fecha precisa, pero en el Gobierno descuentan que es inminente.

El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, es el encargado por la Provincia en avanzar en el acuerdo y puntualizó a RÍO NEGRO que la idea es que las obras sean continuadas a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

“Nación hizo una tasación y determinó un valor que nos parece razonable”, dijo Sánchez respecto de la edificación que está. Precisó que la provincia de Río Negro deberá pagar 4.700 millones de pesos (3 millones de dólares) y el acuerdo de pago tendrá un plazo de gracia de 12 meses, con un plan de pagos de 24 meses con ajuste a valor UVI.

El ministro remarcó que se está “afinando el convenio” porque el Procrear estaba en un fideicomiso, que debe ser desarticulado.

Cabe recordar que el Procrear era el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar que tenía distintas aristas con créditos para la construcción de viviendas o la adquisición de unidades habitacionales edificadas por el Estado, como era este caso. Los beneficiarios debían postular y acceder a un crédito bancario ejecutado a través del banco Hipotecario.

Dato $4.700.000.000 Es el monto que afrontará la Provincia por la obra ya edificada. Se abonará en 24 cuotas.

Un acuerdo para transferir las tierras del municipio al IPPV

En paralelo, el gobernador firmará un convenio con la Municipalidad de Bariloche para que las tierras donde se encuentran los edificios en obra del Procrear pasen a la órbita provincial, una exigencia para la continuidad de las obras con fondos propios a través del IPPV, que volverá a tener un plan habitacional de importancia en Bariloche, luego de culminadas y entregadas las 895 casas del explan Techo Digno, que también terminó la Provincia ante el retiro de Nación en la gestión de Mauricio Macri.

Los edificios de Procrear se iniciaron en tierras del municipio -entre las calles José Hernández, Graciela Bedini y Norberto Napolitano- que formaron parte de una plusvalía acordada con el desarrollador Juan Manuel Valcarcel en la gestión de María Eugenia Martini (PJ). Una primera tanda de edificios y departamentos fue entregada a los adjudicatarios durante la pandemia y quedó sin resolución la segunda parte, que ahora promete llegar a su conclusión.