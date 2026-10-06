El Deliberante de Roca aprobó la emergencia habitacional y definió dos medidas para el acceso a terrenos

La sesión del Concejo Deliberante de este martes en Roca.

El Concejo Deliberante de Roca aprobó hoy dos normativas, una de ellas que declara la emergencia habitacional, y ambas buscan dar una respuesta a sectores de la población que no puede acceder a terrenos para construir sus viviendas.

La aprobación de las normativas no estuvo exenta de discusiones entre los siete concejales oficialistas y la única opositora, Belén Bavastri.

La primera ordenanza declara la emergencia habitacional por el plazo de 36 meses. En este marco se decidió continuar y terminar las obras previas a la urbanización de un lote que pertenece al Estado nacional y que estaba incluido en el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana) creado en 2019, y que con la asunción de la gestión de Javier Milei, fue desactivado.

En junio de 2022 el convenio había planteado que los trabajos demandarían 1.153 millones de pesos.

El municipio de Roca ahora asume la continuidad y culminación integral de las obras del proyecto (subdivisión, red vial, pluvial, agua, saneamiento, energía eléctrica, red peatonal y arbolado) utilizando financiamiento municipal propio o el que pudiera obtenerse por convenios futuros.

La adjudicación de los lotes se regirá estrictamente bajo las modalidades y requisitos de la Ordenanza Nº 3782/03 (Régimen Legal de Tierras Fiscales) y su Banco Municipal de Tierras, que está destinado a personas de escasos recursos.

Se faculta al Ejecutivo a gestionar ante la Nación y Provincia la regularización dominial, transferencia jurídica y posibles fuentes de financiamiento.

Por otra parte, también se modificó uno de los parámetros de acceso al Plan Integral de Tierras, incluido en ordenanza 4932/2020.

La norma original establecía topes de ingresos fijos basados en un determinado número de Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Con el constante cambio de los valores debido a la inflación, el techo en pesos para entrar en este programa era demasiado bajo, ya que ascendía a $1.570.000.

La normativa aprobada establece que el ingreso mensual del grupo familiar ya no tendrá un tope rígido en la ley, sino que no deberá superar el tope que en su caso establezca el Poder Ejecutivo Municipal.

Ambas decisiones fueron cuestionadas por Bavastri, quien en el primer caso planteó que el municipio no está en condiciones de asumir las obras cuyo valor actualizado reclamó. Y por otra parte aseguró que el cambio de parámetro de acceso del Plan Integral de Tierras le da discrecionalidad a la intendenta María Emilia Soria y no permite a los concejales realizar su trabajo.

La respuesta a la concejal de Juntos llegó de Nicolás Paschetta, el titular del bloque concejales de Pasión por Roca, quien cuestionó la interpretación que hacía Bavastri de las iniciativas del oficialismo.