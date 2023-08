Massa criticó la gestión de Macri y reveló detalles de su relación con Cristina Kirchner: qué dijo

En una entrevista transmitida en El Método Rebord, Sergio Massa, precandidato presidencial de Unión por la Patria, abordó diversos temas, desde la gestión pasada hasta su relación con la expresidenta Cristina Kirchner. Massa señaló que uno de los errores del gobierno anterior fue no evaluar adecuadamente el estado dejado por la administración de Macri, particularmente la deuda acumulada, y anticipó que teme por nuevos ajustes a los jubilados.

En referencia a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Massa destacó la necesidad de considerar las particularidades de la Argentina, enfatizando que el país posee recursos fundamentales para el mundo, como minerales y energía. También mencionó cómo la pandemia afectó la recuperación de empleo y salarios debido al miedo a la pérdida de trabajo.

Sobre la relación con Macri, Massa recordó la deuda récord que dejó el expresidente, calificándola como el mayor préstamo otorgado por el FMI en la historia mundial, lo que vinculó directamente con la difícil situación financiera del país. Además, destacó que Macri le tomó rencor por la postura del Frente Renovador frente a la ley de blanqueo y la negativa a permitir que familiares blanquearan dentro de la ley.

Massa también se refirió a su relación con Cristina Kirchner, explicando que hubo un distanciamiento de casi cinco años y medio debido a diferencias en temas como el manejo del Indec y la seguridad.

«Porque en el 2013 yo digo en un momento ‘el problema no es el modelo, son los modales’ y ella ese día en un acto en José C. Paz dice ‘al que no le gusten los modales, que arme un partido y gane las elecciones’. Ahí empezó todo un proceso, en el medio hubo gente que intentó evitar la ruptura, de hecho yo insistía con las PASO, pero no se dio y a partir de ahí empezaron caminos distintos», dijo el ministro.

Sin embargo, tras la ruptura, eventualmente se reunieron y discutieron las razones de su desencuentro. Massa mencionó que hubo momentos de intentar evitar la ruptura y resaltó que su relación con Cristina cambió desde entonces.