“Me hubiera gustado otro período para cumplir con proyectos pendientes”, sostuvo Orazi

La decisión de orgánica de JSRN de no presentar candidatos para el gobierno municipal de Regina, sorprendió a propios y extraños, y dejó un sinsabor en los dirigentes locales. Tal es el caso del intendente Marcelo Orazi que pretendía ir por otro período de gobierno, pero no se avaló su postulación ni se lo incluyó en listas para la legislatura provincial.

No obstante, el intendente dijo comprender la decisión del partido, expresó su apoyo a Alberto Weretilneck y Pedro Pesatti que encabezarán la lista de JSRN para el gobierno provincial y no descartó la posibilidad de presentarse nuevamente como candidato a la jefatura comunal en 2027.

Al mismo tiempo, indicó que no tiene en claro aún si será convocado a formar parte del gabinete provincial. Por ahora, cuando el 10 de diciembre finalice su mandato, tiene previsto retomar su función como juez de faltas titular del municipio.

“Es una decisión orgánica de JSRN, de Alberto Weretilneck que la charló conmigo. Mi intención era repetir un período más. Entendí esta situación de apertura del partido a nivel provincial, con otras líenas de partidos políticos, pensar en un Río Negro más amplio”, apuntó.

Al mismo tiempo remarcó que tras conocer la decisión de no presentar lista local “estuve de acuerdo, voy a gobernar hasta el 10 de diciembre y después veremos que nos depara el futuro político. Podría haber pateado el tablero, haber renunciado. Soy muy orgánico y sigo convencido de que nuestro gobernador tiene que ser Alberto Wertetilneck, y creo que así será”.

Por otra parte, consideró que la decisión de tener respaldo para ir por la reelección no obedece a una mala gestión al frente del municipio reginense.

“Evalúo la gestión y no creo que hayamos hecho las cosas tan mal. Me tocaron dos años de pandemia, que le tocaron a todos, que fueron muy difíciles, pero cada vez que los evalúo no puedo creer las cosas que se han hecho y el año pasado con una municipalidad muy complicada económicamente, llegamos a fin de año complicados con el Sueldo Anual Complementario y un reclamo salarial de parte de los gremios, y eso afectó un poco la gestión. Pero después creo que hicimos una buena gestión, con muchas obras”, sostuvo.

Indicó que tras la decisión del partido, no tuvo ofrecimientos de cargos en el gobierno provincial. “No me ofrecieron ningún cargo en Viedma, vamos a estar en el gobierno provincial” y agregó que “no me preocupa mi futuro, soy juez de faltas municipal cargo que está suspendido desde que asumí como intendente, pero calculo que seguiremos en el ámbito político”.

En este sentido, no descartó en cuatro años más postularse para ir nuevamente por la intendencia local. “Hay cuestiones que quedaron pendientes en estos tres años tan malos a nivel país y mundial, y me hubiera gustado un período más para desarrollar algunas cuestiones y proyectos”, comentó.

Finalmente dijo que si bien respaldarán la fórmula encabezada por Weretilneck y Pesatti a nivel provincial, en el nivel local no entrarán en la contienda electoral que tendrá a nueve candidatos para la intendencia de Villa Regina.

