Weretilneck dice que en Roca hay un modelo agotado: “El gobierno no puede plantear nada nuevo”

“El gobierno de Roca no le puede plantear nada nuevo a la ciudad”, sostuvo anoche el senador y presidente de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, durante una cena con todos los candidatos que acompañarán a Carlos Banacloy en las elecciones municipales del próximo 12 de marzo.

El exmandatario y candidato a la gobernación habló del proceso liderado por la familia Soria como “una cuestión agotada”, instando a respaldar la candidatura del exministro de Producción y Agroindustria, que se presenta por el espacio Orgullo Roquense.

En la sede de la AVGR confluyeron los referentes de Juntos Somos Río Negro, de la UCR, de Nos Une Río Negro (que irá en la ciudad a través de Nuevo Encuentro), del Movimiento Patagónico Popular, del Movimiento de Apertura Democrática y de Redes, las seis listas colectoras que llevarán a Banacloy para jefe comunal, pero que tendrán postulantes propios para el Deliberante y el Tribunal de Cuentas.

“Lo que se generó con el gran acuerdo rionegrino, en Roca está mucho más adelantado y es palpable. Los roquenses pueden observar cómo dirigentes de diferentes partidos, del empresariado, del comercio, de la producción y del trabajo, sin perder sus individualidades, abordan un proyecto común, que es tener una Roca mucho más integrada a la provincia, una Roca de mucho más respeto, una Roca protagonista de la provincia, con el liderazgo de Carlos Banacloy pero con la participación de muchos sectores”, dijo Weretilneck.

El senador habló de la importancia de contar con “un proyecto superador”, porque “el gobierno de Roca no le puede plantear nada nuevo a la ciudad. Es una cuestión agotada”.

“Es un proyecto que no genera nada a mediano y largo plazo, no se escuchan propuestas, no hay autocrítica ante lo que está sucediendo”, cuestionó, antes de afirmar que “lo más delicado es el aislamiento”.

“La familia Soria aísla a Roca de lo provincial y lo nacional, porque son incapaces de generar un vínculo con otros actores políticos y con los propios vecinos”, enfatizó.

Por qué no se puede dialogar con la familia Soria

Ante ese diagnóstico, RÍO NEGRO le preguntó por qué puede haber diálogo con sectores del peronismo y con el sorismo no se avanzó en igual sentido.

“Por ellos mismos, por la forma de resolver los distintos puntos de vista. Fíjense lo desagradable y vergonzoso que le pasó al senador Doñate la semana pasada, cuando fue agraviado e insultado en toda la provincia con fondos del Ministerio de Justicia de la Nación y con funcionarios a cargo del ministro Soria. Eso habla claramente que no hay dentro de la forma de hacer política de la familia Soria esto que estamos viendo acá: poder encontrarse, discutir los temas importantes, aceptar las cosas que están mal, ser autocrítico”, respondió.

En la rueda de prensa también le consultar cómo se explicaba que el sorismo ganara en los barrios durante 20 años.

“Es la primera vez que hay una propuesta de estas características. Hasta el 2019, todos los que no están de acuerdo con la manera de conducir Roca estaban separados. Ahora todos estamos de acuerdo en un proyecto común”, evaluó.

Durante su mensaje a los candidatos y dirigentes de los partidos que impulsan a Banacloy, Weretilneck afirmó que en Roca tiene que ocurrir lo mismo que pasó en Bariloche después del 2011, recordando que en los últimos años del radicalismo en el poder se dio una marcada ruptura entre la Provincia y ese municipio, algo que pudo ser revertido para llegar al escenario actual, de “profunda integración” entre esas dos estructuras del Estado.

Sobre el proyecto provincial, insistió en destacar los beneficios de los acuerdos alcanzados con otros partidos políticos y sindicatos, sectores empresariales, asegurando que no se trata de un esquema con mero sentido electoral.

A partir de ese concepto, RÍO NEGRO le preguntó qué diferencia tiene este proyecto con el diálogo político tradicional y por qué se buscó integrar ahora a esos sectores a las listas y no se buscó ganar una elección y después convocar a los bloques de la oposición.

Contestó que ese camino se definió “por el sentido de pertenencia” y “por el hecho de que el proyecto nazca antes de la elección nos hace a todos dueños de este proyecto”.

“El hecho de sentirse dueño te da otro tipo de participación. Aparte, yo creo que para los desafíos que tiene Río Negro por delante no alcanza sólo con Juntos y su dirigencia. Asumo que dentro del radicalismo, del peronismo, del sector empresario y del sector trabajador hay mujeres y hombres que pueden hacer las cosas mejor de lo estamos haciendo nosotros. La tarea va a ser, después del 16, empezar a confluir en un Ejecutivo de gobierno que refleje todas las idiosincrasias”, concluyó.