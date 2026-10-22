Milei defendió su gestión económica: “Si ahora la gente no llega a fin de mes, antes llegaba muchísimo menos”

El Presidente volvió a referirse a la polémica que generaron sus dichos en la AOG Patagonia 2026.

El presidente Javier Milei defendió su política económica y sostuvo que, pese a las dificultades que atraviesan algunos sectores, la situación actual es mejor que la de años anteriores. “Si ahora la gente no llega a fin de mes, antes llegaba muchísimo menos”, afirmó durante una entrevista con Radio Rivadavia.

Sus declaraciones se produjeron después de la repercusión que generaron sus dichos durante la AOG Patagonia 2026, realizada en Neuquén. En ese evento, el mandatario había cuestionado a quienes aseguran quedarse sin dinero el día 20 de cada mes y preguntó cómo podían pasar los diez días restantes “sin comer y sin beber”.

En la entrevista, Milei buscó explicar el sentido de sus palabras y cuestionó las interpretaciones que surgieron a partir de la polémica.

Milei sobre quienes no llegan a fin de mes: “La foto nos parece horrible, pero la película es la mejor de la historia”

Al referirse a la situación económica de las familias, el Presidente sostuvo que la afirmación de quedarse sin dinero antes de fin de mes no refleja, por sí sola, toda la realidad de los hogares.

“No me enojo con las consultoras, lo que digo es que es una frase efectista que no guarda asidero con la realidad”, señaló. Luego, reiteró su planteo: “Si vos me decís que el día 20 te quedás sin dinero, mi pregunta es cómo vos podés estar diez días sin comer y sin beber”.

Milei también consideró que recurrir al crédito para afrontar los últimos días del mes no invalida las dificultades económicas, aunque cuestionó la interpretación de esos datos. “Vos podés estar experimentando privaciones, restricciones. Eso está contemplado en la canasta de pobres”, reconoció.

En ese sentido, afirmó que su gobierno no desconoce la existencia de la pobreza y la indigencia, ni las dificultades que afectan a niños y familias. Sin embargo, insistió en que los indicadores actuales son mejores que los registrados anteriormente.

“Nadie niega que haya pobreza e indigencia, ni niños pobres, pero son muchos menos de los que había antes”, sostuvo.

El mandatario también apuntó contra consultores y economistas por sus análisis de la situación social. “No me preocupa que un encuestador haga mal la cuenta, porque son operadores políticos; me preocupa que los economistas argentinos sean tan mediocres que no la sepan hacer”, expresó.

Por último, vinculó su política económica con la reducción de la inflación y aseguró: “Le devolvimos 100 mil millones de dólares a la gente quitando el impuesto inflacionario”.

Qué dijo Milei sobre el riesgo país y la economía mundial

Durante la entrevista, el Presidente también se refirió al aumento del riesgo país y a las dificultades que enfrenta la economía argentina en un escenario internacional adverso.

Milei atribuyó parte de la suba a las tasas de interés en Estados Unidos y a la caída de los precios de los activos financieros. Según explicó, cuando bajan las cotizaciones de los bonos estadounidenses, también pueden caer los valores de otros activos en los mercados internacionales, lo que repercute sobre el riesgo país.

El mandatario mencionó, además, el impacto de la situación en el estrecho de Ormuz y de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre los mercados energéticos. Según su análisis, el encarecimiento de la energía reduce la oferta, presiona sobre los precios y puede llevar a los bancos centrales a aumentar las tasas de interés.

“​​El mundo se caracteriza por tener más inflación, más tasa de interés y menor actividad económica”, afirmó.

En ese contexto, reconoció que la evolución de algunos indicadores argentinos no fue tan positiva como esperaba inicialmente el Gobierno. También señaló que la economía crece a un ritmo menor al previsto y que la desaceleración de la inflación avanza más lentamente.

Los vencimientos de deuda de Argentina en 2027

Otro de los temas abordados fue el calendario de compromisos financieros del país. Milei sostuvo que Argentina enfrentará vencimientos de deuda por unos 25.000 millones de dólares durante 2027 y aseguró que el Gobierno tiene confianza en poder resolverlos.

El Presidente vinculó las dificultades económicas actuales con el contexto financiero internacional y el menor dinamismo de la actividad. Según planteó, este escenario afecta tanto el ritmo de crecimiento como la velocidad con la que continúa bajando la inflación.