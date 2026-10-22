Patricia Bullrich rechazó un nuevo salvataje del Tesoro de EE.UU.: «El 2025 que quedamos atados a Bessent”

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, remarcó la necesidad de que el gobierno de Javier Milei cuente con un respaldo propio para afrontar el año electoral y no dependa de un nuevo salvataje de Estados Unidos.

Al referirse al impacto que pueda tener el proceso electoral en la economía argentina en diálogo con Infobae, Bullrich sostuvo: “No nos puede pasar lo del 2025 que quedamos atados a Scott Bessent”. En esa línea se mostró distante sobre una posible nueva asistencia del Tesoro estadounidense.

La senadora libertaria consideró que las próximas elecciones presidenciales del 2027 van a tener una connotación en la economía y en los actores económicos, sin importar el tamaño, pudiendo “sufrir más o sufrir menos”.

En este sentido, planteó que “por eso es tan importante esta cobertura política para decir que va a haber gobernabilidad. No vamos a caer en una ingobernabilidad como en el 2025 que terminamos atados de Bessent. Eso no nos puede pasar”.

Además, agregó: “Si Bessnt dijo hay plata para Argentina, a mi me encantaría decirle que no la necesitamos porque construimos nuestros propios reparos para que no tengamos esos vaivenes que te llevan a una situación de pérdida de capacidad económica, como pasó el año pasado”.

Al reforzar su posición, Bullrich expresó que “la lógica de las corridas es muy compleja” y aseguró que “siempre la prevención es mejor que el momento en el que tenes que destruir algo. Si destruís tus propias reservas estas empobreciendo el país”.

Sobre este punto, manifestó que “es mucho mejor un acuerdo político, sacar incertidumbre y tener confianza que estar con US$75.000 millones a la espera de un golpe económico porque eso nunca es bueno”.

NA.

Javier Milei en Neuquén aseguró un colchón de US$125.000 millones para el año electoral

En la apertura de la AOG Patagonia 2026, el presidente dejó un mensaje electoral atado a la marcha de la economía. Después de repasar lo ocurrido en el sector energético, afirmó que el Gobierno lanzó una serie de medidas orientadas a la acumulación de reservas y el ingreso de dólares que le permitirán a los argentinos “votar en paz por primera vez en su historia”.

Sostuvo que, solo en lo que va del año, el Banco Central ya compró más de 16.000 millones de dólares y que el déficit de la balanza energética, luego de varios años con fuertes importaciones y “tarifas pisadas”, pasará de tener un rojo de 5.000 millones de dólares a estar en verde por más de 10.000 millones de dólares.

“Hemos construido un seguro de 125.000 millones de dólares para el próximo año”, dijo el mandatario, quien además reiteró que el Gobierno ya tiene cubiertos los vencimientos de deuda más relevantes entre 2026 y 2027, en gran medida por el superávit registrado por el ajuste fiscal sobre las cuentas públicas.

El riesgo país superó los 700 puntos básicos este jueves 22

Según los paneles de Rava Bursatil minutos antes de las 15, el índice del JP Morgan subió 5,2% en lo que va de la jornada, alcanzando los 709 puntos básicos. Con estas cifras, en el mes avanzó 16,8%, mientras que en el año ya acumula un alza de 24,2%.

En el plano internacional, los índices operan con bajas tras los balances de Tesla y Meta en Nueva York, con el Nasdaq como el más afectado. El Brent sube más de 3% y se acerca a US$112 por barril, por las tensiones en Medio Oriente.

Mientras tanto, en el plano local, el Indec informó que la actividad creció 0,1% mensual en agosto, una cifra inferior a la esperada por el mercado, mientras que los salarios formales del sector privado aumentaron 1,2% real en el mes.