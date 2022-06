Milei dijo que la venta de órganos «es un mercado más»

Más allá de su estilo provocador, Javier Milei generó más polémica de lo habitual esta semana. Primero por apoyar la libre portación de armas y hoy por decir que la venta de órganos es un «mercado más».

“Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que (dicen que) si dejaras esos mercados libres funcionan muchísimo mejor y tendrías menos problemas”, argumentó el diputado de Libertad Avanza en diálogo con Jorge Lanata en Radio Mitre.

A su vez, el legislador continúo: «¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”.

[POLÍTICA] "Es un mercado más": Milei se mostró a favor de la venta de órganos. 📻 pic.twitter.com/I7zbUaKzVU — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 2, 2022

“Hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, sí. Ahora, sí yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”, agregó.

“El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad, la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Es su vida, es su cuerpo, es su propiedad. ¿Tenemos que tener tanto amor por la intervención al punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere?”, remarcó.

Una de las voces que salió a criticar su postura fue la de Carlos Soratti, presidente del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante).

«Estas propuestas exóticas, que ya se dieron hace un siglo, hoy son absurdas. Este tema atrasa un siglo, desde el debate bioético que desarrolló la historia del trasplante de órganos a comienzos del siglo XX», señaló.

«No hay ningún país del mundo donde los trasplantes sea un mercado como cualquier otro. La extracción de un órgano de un individuo sano era considerado un delito en cualquier país del mundo, por eso todos los países desarrollaron regulaciones específicas para regular el trasplante y garantizar la continuidad de su desarrollo», explicó en una entrevista televisiva en C5N.

La semana pasada, Milei protagonizó otra polémica al sostener que está a favor de la libre portación de armas, días después de la masacre en Texas, protagonizada por un joven de 18 años que dejó el saldo de 21 muertos.

“Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Como seguidor de Gary Becker (economista estadounidense), adherente a su teoría y a la evidencia empírica cuando a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande», argumentó el economista.

«Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia”, añadió.

Otras críticas a Milei

Milei, a favor de la libre venta de órganos porque cada uno puede “disponer sobre su cuerpo”, pero en contra de la interrupción voluntaria del embarazo (a contramano de los liberales del mundo) No quiero calificar, quiero entender: ¿alguién me explica? — Laura Di Marco (@_LauraDiMarco) June 2, 2022

En América 24 dicen que hay que debatir la propuesta de Milei sobre la libertad de comprar y vender órganos.



Lo que hay que debatir es si estos locos pueden estar al aire en televisión — Roberto Navarro (@robdnavarro) June 2, 2022

Milei venía bien y habló. — Andrés Malamud (@andresmalamud) June 2, 2022

Quien debe tener prioridad en el acceso a un órgano para trasplante? El que mas lo necesita por su condición médica, o el que tiene más dinero para comprar un órgano en un remate? — Martin Tetaz (@martintetaz) June 2, 2022