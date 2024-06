Milei en España: un pedido para que no sea condecorado por Ayuso y el rechazo de su visita a la Casa Real

Milei en España: piden que no sea condecorado por Ayuso ya que es un "viaje privado".

El presidente Javier Milei arribó este viernes a Madrid para emprender la segunda etapa de su gira internacional. En esta oportunidad, en la que es su novena salida del país en seis meses de gestión, atenderá compromisos en España, Alemania y República Checa. Ya en Madrid, el mandatario se reunirá con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien lo condecorará con la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña. Esto causo revuelo en España y un partido político se posición en contra de la condecoración.

El jefe de Estado partió el jueves a las 19.33 del Aeroparque Jorge Newbery, luego de haber encabezado el acto por el Día de la Bandera en Rosario y recibir a cuatro gobernadores del Partido Justicialista y del radicalismo.

En Madrid, el mandatario se reunirá con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien lo condecorará con la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña, como primera actividad, y por la tarde, será premiado por el Instituto Juan de Mariana en el marco de la Cena de la Libertad en el Casino de Madrid, durante la Semana de la Libertad.

La agrupación política española Más Madrid denunció que la entrega de dicha condecoración no cumpliría con las «exigencias legales» al tratarse de un «viaje privado».

“Ante un viaje que no sabemos si es de carácter privado o público, queremos conocer los criterios por los cuáles le van a entregar una medalla a Javier Milei. Sobre todo a un presidente que ha mostrado una deslealtad absoluta y una falta de respeto ante la democracia española”, aseguró la diputada de la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, en declaraciones televisivas.

A su vez, Bergerot dijo que su espacio político está dispuesto a ir a la justicia para que el Presidente no sea condecorado por Ayuso. “No vamos a dudar en hacer todo lo necesario para que Milei no sea reconocido por el pueblo madrileño”, enfatizó.

En la carta enviada este jueves a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, la agrupación progresista española manifestó que, de acuerdo a la Ley 2/2024, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid “se otorga a representantes de otros países en visita oficial en la Región”.

“El viaje de Javier Milei a Madrid no consta como visita oficial, sino que ha sido publicitado como una visita privada con el objetivo de recibir personalmente una condecoración por parte de un espacio de propaganda ideológica extremista, contrario a la justicia social. No se cumple, por tanto, el requisito material para la concesión del reconocimiento previsto en la Ley madrileña”, argumentaron en el texto dirigido a Ayuso.

Milei en España: la Casa Real no aceptó su visita

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario tuvo intenciones de reunirse con el Rey Felipe VI, pero la Casa Real rechazó la solicitud ya que los asuntos de política exterior deben pasar por la aprobación del gobierno de Pedro Sánchez, con quien mantiene una escalada de conflicto.

Cuando llegó la solicitud de Milei, Sánchez había anunciado el retiro de la embajada de España en Buenos Aires, luego de las declaraciones desafortunadas del jefe de Estado durante un encuentro con el partido Vox contra su esposa, Begoña Gómez, a la que acusó de “corrupta”.

En las últimas horas, desde el gobierno español plantearon que la visita del fundador de La Libertad Avanza a España será de “carácter privado”, ya que desde la Argentina no hubo comunicación con la administración española sobre la agenda.