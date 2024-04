Milei habló en cadena nacional: cuáles fueron los puntos principales de su mensaje

El presidente Javier Milei habló por cadena nacional con un mensaje de tinte económico en el que anunció el superávit fiscal en el primer trimestre de 2024. El mandatario dio su discurso en medio de un fuerte rechazo a sus medidas de ajuste.

El mensaje del presidente fue previamente grabado, pero no se supo nada del mismo hasta que se publicó a las 21 el video donde se vio al mandatario rodeado de su equipo económico, encabezado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.

Superávit: «Una hazaña histórica»

Entre los puntos principales de su mensaje, el presidente argentino anunció que en el primer trimestre del año se logró un superávit financiero equivalente al 0,2% del PIB asegurando que se trata de «una hazaña de proporciones históricas».

En cuanto al porcentaje detalló que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 274 mil millones de pesos. «Encontramos un país quebrado y al borde de la hiperinflación, con un déficit financiero y una brecha caminaría de casi 200%, deuda no reconocida con importadores. El acuerdo con el FMI estaba caído. Asumimos el gobierno con la inflación de 1% por día y un 7000% anual”, puntualizó.

El presidente hizo hincapié en el déficit fiscal y destacó la reducción del 76% de las transferencias a las provincias, «un sistema tóxico. Una reducción del 87% en la obra pública, vinculada al festival de corrupción. Estas serán transferidas al sector privado. Además hemos reducido el tamaño del Estado, cerrando organismos que se usaban para perseguir a quien piensa distinto. Eliminamos la pauta a los medios. No solo fue posible terminar con el déficit fiscal, sino que se hizo de una manera sustentable”.

Inflación: una crítica a la emisión monetaria

El presidente argentino aprovechó la oportunidad para realizar una crítica a la emisión monetaria. En su discurso destacó: «Si el estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación».

«Para nosotros la única tarea del Estado es proteger la vida, propiedad y la libertad de los argentinos», resaltó.

Déficit cero: «Es un mandamiento»

Milei hizo hincapié en el déficit y su ideología de «déficit cero», aseguró que no se trata de una estrategia de marketing sino de un «mandamiento».

«El déficit es un robo. No es solo una consigna de marketing para el Gobierno. Cada peso que sobre será devuelto a través de reducciones de impuesto. Hasta que la Argentina tenga un nivel de gasto público y presión impositiva acorde a un país que busca crecer”, expresó.

Milei anunció un crecimiento económico en tres etapas

Javier Milei remarcó su iniciativa de lograr un crecimiento económico el cual se podrá comprender en tres etapas. En este sentido adelantó que una primera etapa será llevada adelante de la mano de algunos sectores como la minería, el petróleo, el gas y el campo; junto a la «recomposición de los salarios reales que hoy ha empezado a tomar lugar de la mano de una menor inflación» .

Por otra parte mencionó la baja capitalización de la economía «fruto de 20 años de un populismo

empecinado en destruir al capital genera oportunidades de inversión de muy alto retorno».

Finalmente destacó la liberación de financiamiento para el sector privado que significará el retiro del estado del mercado de crédito. «La retracción del fisco implica devolverle al sector privado 15 puntos del PBI para el crecimiento económico genuino. Para esto se necesita que el Congreso nos acompañe en las reformas estructurales, con la ley de Bases”, señaló.

Lee el discurso completo del presidente Milei en cadena nacional