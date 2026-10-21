Milei viajó a Madrid para participar de un foro económico y reunirse con Díaz Ayuso

Su primera aparición fue en un foro ante empresarios e inversores.

Las 12 horas de actividades que el presidente, Javier Milei, desarrolló este miércoles en Madrid, España, estuvieron caracterizadas por mensajes violentos, insultos y destrato. El jefe de Estado argentino llegó a Madrid el martes al mediodía, pero su agenda recién comenzó en la mañana de este miércoles con actividades académicas.

Su primera aparición fue en un foro ante empresarios e inversores, donde, además de destacar los logros de su gestión, advirtió sobre las ideas socialistas que se están extendiendo por Europa y aprovechó el escenario para atacar al líder del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Milei lo calificó de “delincuente”, “ladrón” e “impresentable dictador”, reviviendo un histórico enfrentamiento.

“Si hay algo que caracteriza a los líderes socialistas es que son ladrones y que usan el Estado para robarle a la gente”, afirmó el presidente.

También convocó a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas” y responsabilizó a los partidos de izquierda por el estancamiento económico de Europa.

El presidente de España respondió compartiendo en redes sociales la canción “Fanático” de Lali Espósito y lo acompañó con la frase “Zurdo y a mucha honra”.

Por su parte, la cancillería española difundió un comunicado en el que expresó “su más enérgica condena ante los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al presidente del Gobierno, a España y a los españoles”.

La confrontación con Sánchez volvió a colocar a Milei en el centro de la disputa política española, en un escenario marcado por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En este marco, Milei pidió ser recibido por el Rey Felipe VI, pero el encuentro le fue denegado dado que la Casa Real indicó que por protocolo debía incluirse una reunión con Sánchez, lo que resultaba imposible.

La visita de Milei a España estuvo envuelta en cuestionamientos desde ambos lados del océano. En la Argentina se le objetó la utilidad institucional del nuevo viaje a partir de la agenda a desarrollar, mientras que en España los medios locales lo esperaron sembrando dudas acerca de la real intención de la derecha local de reunirse con Milei.

Al respecto, a la salida de la primera actividad la periodista Julia Molina de la cadena SER, le consultó si no le parecía que su presencia en España esta vez «había incomodado» a los principales candidatos de la derecha española, el Partido Popular y a Vox, de Santiago Abascal. A la consulta

“Esa me parece una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos. Tal vez valga para tu caso”, le respondió en forma despectiva el presidente.

Más tarde, en declaraciones a medios argentinos, Molina se mostró sorprendida por los agravios de Milei.

“Nos ha respondido como han podido escuchar con insultos a los periodistas y ha sido incluso más grave como se ha referido a los periodistas argentinos”, señaló la periodista.

Molina agregó que “en España no estamos muy acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente, que nos diga miserables, cortos o mediocres».

Contacto con Abascal

Ante el cúmulo de cuestionamientos, Milei apeló a una videollamada con Abascal para responder a las versiones sobre un supuesto distanciamiento.

En un video difundido este miércoles por la Oficina de Prensa del Gobierno, se observa a ambos dirigentes entre risas y bromeando sobre las interpretaciones periodísticas.

“Amigo, ¿cómo andás? Che, dicen que no me querés más”, lanzó Milei al comienzo de la conversación. Abascal, que se encontraba recorriendo distintas ciudades de España en el marco de la campaña electoral, respondió: “Pero si estás en mi despacho”.

“Lindo verte”, le dijo Milei. “Estoy en una furgoneta, en el norte de España, viajando por todos lados. Lo que quieren es que no viaje, me quieren tener encerrado en Madrid. Me hubiera encantado verte, pero será en otra ocasión”, contestó Abascal, quien agradeció al Presidente tanto su apoyo como el discurso que había pronunciado contra Pedro Sánchez.

“No hay nada más divertido que patear culos zurdos”, afirmó Milei entre risas. Y agregó que estaba con integrantes de Vox y que se encontraba “bárbaro”. “Si no nos vemos en esta, nos vemos en otra, no va a faltar oportunidad”, sostuvo.

Abascal, por su parte, defendió los cuestionamientos del argentino al presidente del Gobierno español. “Me ha preguntado la prensa: ‘¿Qué le parecen a usted los insultos de Javier Milei al presidente del Gobierno?’. ¿Qué insultos? Le ha llamado dictador, igual que yo. Se acerca demasiado a la realidad”, dijo.

“Es un problema de realidad extrema”, respondió Milei, quien agregó que también había calificado a Sánchez de “ladrón”. “Todo muy bien dicho”, celebró el líder de Vox.

La respuesta del Gobierno

Antes de la difusión del video, el canciller Pablo Quirno había salido al cruce de esas versiones en la red social X. “Okey… (Se ve que en todos lados quieren sembrar incertidumbre donde nunca hubo)”, escribió, al compartir información sobre la conversación con Abascal y la reunión que mantuvo a posteriori con Díaz Ayuso.

Si bien desde el Gobierno argentino aseguran que el encuentro nunca estuvo en duda, desde el entorno de Díaz Ayuso confirmaron la reunión pocas horas antes.

Las actividades de Milei en España culminaron con otro discurso durante la presentación del Master Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, en la Universidad Rey Juan Carlos.

Al cerrar su disertación, Milei, junto a Quirno y el vocero Adrián Ravier, emprendió el regreso a Buenos Aires.

Corresponsalía Buenos Aires.