Neuquén avanza con nuevas obras para ampliar la capacidad de las cárceles

Los trabajos incluyen la construcción de nuevos pabellones e instalaciones modulares. Foto: gentileza.

El gobierno de Neuquén avanza con la ampliación de la infraestructura penitenciaria con obras en las unidades de detención en Centenario, Cutral Co y Zapala.

El programa provincial busca fortalecer el funcionamiento del sistema penitenciario provincial, expandiendo la capacidad de alojamiento frente al déficit de plazas y mejorando las condiciones de seguridad del personal.

Los trabajos incluyen la construcción de nuevos pabellones e instalaciones modulares, así como el acondicionamiento de espacios para las personas detenidas y el personal penitenciario.

Unidades penitenciarias 11, 22 y 32: qué obras se realizan

En la Unidad N.º 11, ubicada en el límite de la capital y Centenario, se proyecta la construcción de nuevos pabellones e instalaciones modulares para sumar 190 plazas en un terreno lindante al establecimiento.

Las instalaciones modulares contemplan celdas comunitarias e individuales, patios, espacios de comedor, áreas de servicio y dependencias para el personal de guardia.

Incorpora trambién un sistema integral de seguridad y control para el nuevo sector. El presupuesto para las obras supera los 8.000 millones de pesos.

En paralelo, en la Unidad N° 22 de Cutral Co comenzó la construcción de un nuevo pabellón de máxima seguridad, con una inversión de $11.872 millones y un plazo de ejecución de 365 días.

El nuevo edificio dentro del predio actual tendrá más de 3.000 metros cuadrados y contará con 27 celdas, entre ellas una de aislamiento, siete garitas de vigilancia y un nuevo cerramiento perimetral.

Las obras en la Unidad N° 32 de Zapala también contemplan un nuevo pabellón de máxima seguridad junto con espacios de mediana seguridad e infraestructura complementaria.

El proyecto fue licitado en 2023 por un presupuesto oficial de más de $1.700 millones, y en 2024 se incorporó la iniciativa al Plan General de Ampliación de las unidades penitenciarias impulsado por el gobernador, Rolando Figueroa.

Las obras en los centros de detención forman parte de una respuesta provincial orientada a ampliar la capacidad del sistema y atender necesidades históricas en materia penitenciaria.