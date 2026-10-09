Neuquén fortalece el sistema penitenciario con una inversión histórica

El proyecto impulsado por el gobernador Rolando Figueroa contempla una ampliación y modernización de la infraestructura penitenciaria que tiene como objetivo elevar la capacidad de alojamiento con la incorporación de 910 nuevos lugares y superar los 38 mil metros cuadrados de obras.

La iniciativa propone elevar la capacidad penitenciaria de 492 a 1.402 lugares, mejorar las condiciones de seguridad y reducir la utilización de comisarías como espacios de alojamiento de personas privadas de su libertad. Las obras incluyen nuevos pabellones de máxima y mediana seguridad, además de instalaciones destinadas a educación, salud y trabajo.

Este plan provincial busca incrementar un 184% la capacidad de alojamiento del sistema carcelario provincial, con intervenciones en las unidades de detención 11, 22 y 32, ubicadas en Centenario, Cutral Co y Zapala.

Para dimensionar la magnitud del proyecto, la superficie prevista equivale a aproximadamente 11 veces los metros cuadrados cubiertos del Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la Isla 132 de Neuquén capital. Las obras se distribuyen entre nuevos pabellones y ampliaciones de establecimientos penitenciarios existentes.

De la emergencia penitenciaria a las nuevas obras

El programa comenzó a tomar forma en febrero de 2024, cuando la Legislatura provincial sancionó la Ley 3426, que declaró la emergencia penitenciaria por tres años en todo el territorio neuquino. La normativa contempló aspectos edilicios, operativos, asistenciales y de personal del sistema carcelario, y autorizó al Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta 50 millones de dólares para afrontar las necesidades de infraestructura y seguridad.

Con dicho panorama, el Gobierno provincial proyectó inicialmente la construcción de seis casas de preegreso, dos módulos de mediana y baja seguridad para la U11 de Centenario y nuevos pabellones de máxima seguridad para las unidades de Cutral Co y Zapala.

En marzo de 2025, durante la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador provincial anunció un plan para incorporar 418 nuevas plazas y construir 31.791 metros cuadrados de infraestructura penitenciaria, lo que representaba un incremento proyectado del 83,8% en la capacidad de alojamiento. Las cifras fueron ratificadas en julio de ese año por el Ministerio de Seguridad.

Con la incorporación de nuevas etapas y proyectos, la planificación se amplió hasta alcanzar las 910 plazas y superar los 38 mil metros cuadrados previstos actualmente. De esta manera, la meta de crecimiento de la capacidad penitenciaria pasó del 83,8% anunciado en 2025 al 184% contemplado en el programa actual, que incluye obras en distintas etapas de ejecución.

Centenario: nuevos pabellones de máxima y mediana seguridad

Uno de los principales avances se concretó en diciembre de 2025, con la inauguración del primer pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención 11, en Centenario.

La obra incorporó 26 plazas distribuidas en más de 2.500 metros cuadrados y cuenta con celdas individuales, sistema electrónico de apertura de puertas, monitoreo por circuito cerrado, vigilancia permanente y doble muro de seguridad, entre otras características.

En el mismo establecimiento se desarrolla una segunda etapa que contempla 2.738 metros cuadrados y una inversión de $8.100 millones. El proyecto incluye 26 celdas para detenidos y una de aislamiento, un salón de día, cocina, enfermería y un sector de visitas, además de otros espacios destinados al funcionamiento de la unidad.

La ampliación forma parte de una intervención progresiva sobre la infraestructura de la U11, donde también se trabaja en una tercera etapa destinada a incorporar nuevos espacios de mediana seguridad.

Cutral Co: una inversión de $11.872 millones para la Unidad de Detención 22

La segunda gran intervención del programa se desarrolla en la Unidad de Detención 22 de Cutral Co, donde comenzó la construcción de un nuevo pabellón de máxima seguridad.

La obra contempla una inversión de $11.872 millones y un plazo de ejecución de 365 días. El edificio tendrá más de 3.000 metros cuadrados y contará con 27 celdas, incluida una de aislamiento, siete garitas de vigilancia y un nuevo cerramiento perimetral.

El proyecto fue diseñado dentro del predio actual de la U22, con el objetivo de permitir futuras ampliaciones sin afectar el funcionamiento del establecimiento durante la ejecución de los trabajos.

En ese sentido, la Provincia ya anticipó una segunda etapa que incorporará otros 3.000 metros cuadrados de infraestructura, lo que permitirá continuar incrementando la capacidad de alojamiento de la unidad.

Zapala: ampliaciones y nuevos espacios educativos

En la Unidad de Detención 32 de Zapala, el programa contempla la incorporación de nuevos espacios de máxima y mediana seguridad, junto con infraestructura complementaria para el funcionamiento del establecimiento.

El proyecto de un nuevo pabellón de máxima seguridad fue licitado en 2023, con un presupuesto oficial de $1.743.547.570. Posteriormente, durante 2024, la intervención fue incorporada al denominado Plan General de Ampliación de las unidades penitenciarias.

En 2025 también se sumaron mejoras en la infraestructura complementaria, entre ellas la instalación de tres tráileres destinados a ampliar los espacios educativos disponibles para las personas alojadas en la unidad.

Las intervenciones previstas para Zapala forman parte de la estrategia provincial de incrementar la capacidad penitenciaria y mejorar las condiciones de funcionamiento de los establecimientos.

Un programa de 45 obras para fortalecer la seguridad

La ampliación penitenciaria forma parte de un plan provincial que contempla 45 intervenciones en cárceles, comisarías, destacamentos policiales, centros de monitoreo y nodos de emergencia en distintos puntos de Neuquén.

La estrategia también incluye la incorporación de tecnología, equipamiento y vehículos policiales. Según informó el Gobierno, ya se sumaron más de 300 móviles y se prevé incorporar otros 353 durante 2026, además de autobombas y equipamiento especializado.

En materia de videoseguridad, la cantidad de cámaras operativas pasó de 622 en 2023 a 2.040 en 2025, con el objetivo de alcanzar las 4.200 unidades.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que las inversiones buscan responder al crecimiento demográfico y económico de Neuquén, mejorar las condiciones de alojamiento y reducir la utilización de comisarías para albergar personas detenidas.

“Avanzamos con una seguridad planificada, con inversión, con presencia territorial y con resultados visibles”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa.