«No podrán hacer negocios en Vaca Muerta»: la advertencia de Javier Milei a las empresas que operen en Malvinas

El presidente Javier Milei ató el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas a las inversiones en Vaca Muerta. Durante su exposición en el Nueva Economía Fórum de Madrid, el mandatario le exigió a las compañías internacionales que elijan entre operar en el Atlántico Sur bajo licencias británicas o invertir en Neuquén.

El jefe de Estado utilizó la formación no convencional de la Patagonia como herramienta de presión comercial frente al auditorio empresarial europeo.

«Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente. No podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple», definió Milei.

La vía diplomática y el descarte militar: qué dijo Javier Milei durante su discurso en España

Al responder preguntas de la prensa sobre la estrategia geopolítica de Argentina para recuperar el control del territorio insular, el Presidente rechazó cualquier tipo de intervención armada.

«Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Es un reclamo de tipo diplomático», aclaró el mandatario. «Confiamos en seguir haciendo nuestro reclamo y que por la vía diplomática vamos a recuperar las Malvinas. Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños».

Los fundamentos del reclamo argentino por Malvinas que expuso Javier Milei

Para sostener la postura nacional, Milei afirmó que la ocupación inglesa representa un «riesgo para la región» y enumeró los argumentos que sustentan el reclamo de soberanía:

Derecho e Historia: «Las había comprado España, y cuando nos quedamos con el territorio, pasaron a ser nuestras».

«Las había comprado España, y cuando nos quedamos con el territorio, pasaron a ser nuestras». Geografía y Población: «La población originaria era argentina y fue expulsada por los ingleses».

«La población originaria era argentina y fue expulsada por los ingleses». Factor Geopolítico: «Consideramos que los riesgos geopolíticos, demográficos, que está experimentando Gran Bretaña, representan un riesgo para la región, el control del Atlántico Sur».

Milei cerró su intervención sobre el tema reafirmando la postura innegociable del Estado argentino. «Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia, y por geografía. Son argentinas, no está bajo ningún tipo de discusión», concluyó.