Javier Milei apuntó contra Pedro Sánchez durante su visita a España y pidió echarlo en las próximas elecciones: «Dictador»

El presidente Javier Milei se encuentra cumpliendo su agenda internacional en España. Este miércoles abrió su participación en el Nueva Economía Fórum donde a pocos minutos de tomar la palabra apuntó contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de «dictador».

Sus críticas llegan en la previa de las elecciones adelantadas al 29 de noviembre, en las que el mandatario argentino apoya a fuerzas de derecha. Por ello, aprovechó la ocasión para pedir a los españoles que echen a Sánchez «a patadas» en los próximos comicios.

Javier Milei apuntó contra Pedo Sánchez en España

El presidente argentino señaló que España «ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro», atribuyó esa situación al «siniestro socialismo del siglo XXI» del kirchnerismo y aseguró que el país europeo transita el mismo camino bajo el mando del «impresentable dictador de Pedro Sánchez».

Las duras expresiones tuvieron lugar durante su exposición en un foro económico, donde además repasó el rumbo económico argentino y ratificó los reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Desde el comienzo de su mandato, Milei se ha mostrado distante con el líder español y este miércoles no fue la excepción porque sumó nuevos descalificativos al llamarlo «ladrón» y «corrupto», al mismo tiempo que instó al pueblo español a «sacar a los socialistas a patadas».

En esa línea, arremetió contra las fuerzas de izquierda por ser las responsables del «estancamiento brutal» en la economía de la región.

Finalmente, al abordar la situación en Ceuta, Javier Milei acusó al Gobierno español de promover por motivos electorales una «invasión» migratoria.

«El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro», enfatizó.