«Zurdo y orgulloso»: la chicana de Pedro Sánchez a Javier Milei en plena visita a España con una canción de Lali Espósito
El presidente español le respondió a Javier Milei tras ser tildado de "impresentable dictador". Lanzó un spot reivindicando las políticas de izquierda y compartió la canción de Lali Espósito dedicada al libertario en medio de su gira por Madrid.
En medio de la séptima visita del presidente Javier Milei a España, el mandatario ibérico, Pedro Sánchez, respondió a los dichos del libertario con una serie de gestos irónicos en redes sociales, que incluyeron un spot de campaña reivindicando el término «zurdo» y la publicación de la canción «Fanático», el tema que la cantante Lali Espósito le dedicó al presidente argentino.
La reacción de Sánchez se produjo casi en simultáneo con la presentación de Javier Milei en el foro Nueva Economía Forum 2026, donde el economista no ahorró descalificativos hacia el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tildándolo de «impresentable dictador» y de encabezar una administración que «pudre todo donde mete la mano».
La respuesta de Pedro Sanchéz a Javier Milei: la referencia a una canción de Lali
Mientras el presidente argentino disertaba en la capital española, el presidente del gobierno español utilizó sus plataformas digitales para fijar postura en la antesala de las elecciones generales de noviembre:
Sánchez lanzó un spot donde se declaró «zurdo y orgulloso», además de modificar su foto de perfil. Argumentó que ser «zurdo» significa subir el salario mínimo, aumentar las jubilaciones, defender el derecho al aborto y promover la paz.
Algunas horas después, e inmediatamente después del discurso de Milei, Sanchéz subió una captura de pantalla escuchando «Fanático», de Lali Espósito. «Aprovechando que voy en el auto, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!«, ironizó el mandatario español.
Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta! https://t.co/9cSwKtlIyz https://t.co/1hLDty7FUF— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026
La embestida de Javier Milei y la inserción en la campaña española
Fiel a su estilo, el mandatario argentino no ocultó su intención de intervenir en el debate político ibérico. Durante su discurso, llamó abiertamente a «sacar a patadas a los socialistas» y ratificó su alineamiento con los referentes de la oposición conservadora y de derecha en el país europeo.
El paso de Milei por Madrid dejó los siguientes puntos salientes:
- Ataque directo al gobierno español: acusó a Sánchez de liderar una «sucursal del kirchnerismo» en Europa y criticó con dureza las políticas de vivienda y migración del Estado español.
- Respaldo a líderes opositores: reafirmó su amistad con Santiago Abascal (líder de Vox) e Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular), asegurando que ambos «tienen ideas sanas para sacar a España de la decadencia».
- Sin agenda oficial: en ninguna de sus siete visitas a España, Milei mantuvo reuniones con Sánchez, sus ministros ni con el rey Felipe VI, marcando una distancia sin precedentes en las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
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