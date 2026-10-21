«Zurdo y orgulloso»: la chicana de Pedro Sánchez a Javier Milei en plena visita a España con una canción de Lali Espósito

El intercambio entre Pedro Sánchez y Javier Milei durante la cumbre en Madrid.

En medio de la séptima visita del presidente Javier Milei a España, el mandatario ibérico, Pedro Sánchez, respondió a los dichos del libertario con una serie de gestos irónicos en redes sociales, que incluyeron un spot de campaña reivindicando el término «zurdo» y la publicación de la canción «Fanático», el tema que la cantante Lali Espósito le dedicó al presidente argentino.

La reacción de Sánchez se produjo casi en simultáneo con la presentación de Javier Milei en el foro Nueva Economía Forum 2026, donde el economista no ahorró descalificativos hacia el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tildándolo de «impresentable dictador» y de encabezar una administración que «pudre todo donde mete la mano».

La respuesta de Pedro Sanchéz a Javier Milei: la referencia a una canción de Lali

Mientras el presidente argentino disertaba en la capital española, el presidente del gobierno español utilizó sus plataformas digitales para fijar postura en la antesala de las elecciones generales de noviembre:

Sánchez lanzó un spot donde se declaró «zurdo y orgulloso», además de modificar su foto de perfil. Argumentó que ser «zurdo» significa subir el salario mínimo, aumentar las jubilaciones, defender el derecho al aborto y promover la paz.

Algunas horas después, e inmediatamente después del discurso de Milei, Sanchéz subió una captura de pantalla escuchando «Fanático», de Lali Espósito. «Aprovechando que voy en el auto, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!«, ironizó el mandatario español.

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta! https://t.co/9cSwKtlIyz https://t.co/1hLDty7FUF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

La embestida de Javier Milei y la inserción en la campaña española

Fiel a su estilo, el mandatario argentino no ocultó su intención de intervenir en el debate político ibérico. Durante su discurso, llamó abiertamente a «sacar a patadas a los socialistas» y ratificó su alineamiento con los referentes de la oposición conservadora y de derecha en el país europeo.

El paso de Milei por Madrid dejó los siguientes puntos salientes: