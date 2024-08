Oscar Parrilli criticó a Rolando Figueroa y dijo que es «un típico gobierno del MPN»

El senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, calificó al gobierno de Rolando Figueroa en Neuquén como «típico del MPN» y cuestionó su supuesto alineamiento con el presidente Javier Milei. En una entrevista exclusiva con RÍO NEGRO RADIO, el histórico dirigente del PJ habló también de la denuncia que hizo Fabiola Yáñez por violencia contra Alberto Fernández y aseguró que Cristina Kirchner «no sabía» ni estaba al tanto de su vida privada.

Escuchá a Oscar Parrilli, senador de Unión por la Patria, en RÍO NEGRO RADIO:

«Es lamentable. Yo políticamente nunca estuve cerca de él, creo que en los cuatro años de gestión lo vi en dos oportunidades. Pero acá estamos frente a otra cosa, hay una cuestión humana. Hay una cuestión de la condición humana y creo que, de comprobarse todos los hechos de los que está acusado, es gravísimo», afirmó.

Respecto de cómo afecta al peronismo, afirmó que el daño más grande es «por haber simulado ser una cosa y ser otra», pero destacó que el partido, «más allá de las personas tiene su doctrina y nos hemos levantado de peores cosas».

Aseguró que Cristina no sabía y que «nunca habló de la vida privada de Alberto para nada y no sé si en alguna oportunidad la vio a Fabiola cuando fue la casa».

A la expresidenta la consideró «la dirigente más importante que tiene la Argentina» y evaluó que el peronismo, además de marcar las diferencias de fondo que tienen con el modelo de gestión de Milei, debe «trabajar en preparar propuestas, medidas y acciones concretas si queremos llegar al gobierno en 2027».

Oscar Parrilli y el peronismo que se fue «sin que lo echen»

Parrilli criticó que el gobierno de Figueroa en la provincia de Neuquén «lo que está demostrando es que obviamente es el gobierno del MPN, típico gobierno del MPN donde el único que hace es tratar de recaudar más a través de las regalías y no de llevar adelante una transformación productiva».

Analizó que «la provincia de Neuquén el único desarrollo serio que tiene es el de Vaca Muerta con el gas y el petróleo y no por políticas provinciales, sino por políticas nacionales».

El senador kirchnerista cuestionó que a Añelo «no le ha llegado nada, no tiene agua, no tiene cloacas, no tiene gas domiciliario, no tiene pavimento», pese al desarrollo de Vaca Muerta en los últimos diez años. «Entonces creo que nosotros necesitamos gobernantes que no solamente incentiven las inversiones sino que además le exijan a esos inversionistas que sean para beneficio de todos los neuquinos», planteó.

Parrilli insistió con que Figueroa está «totalmente alineado con el gobierno nacional» pese a que, a nivel provincial, integran su espacio sectores del peronismo.

«Hay un dicho que dice que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, así que hay que esperar», consideró sobre los dirigentes que hoy se abrieron del PJ para integrar el frente Neuquinizate. «El tiempo solo va purgando estas cosas y va mostrando el error que a veces cometen algunos muy apresurados. No es la primera vez que ocurre que dirigentes muy importantes se van al MPN, a lo mejor por cansancio, porque claudican, ellos dirán los motivos», sostuvo.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).