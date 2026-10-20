Peter Lamelas a Diario RÍO NEGRO: «Vaca Muerta va a generar mucho beneficio para los argentinos»

El embajador de Estados Unidos en el stand de YPF. Foto: Diario RÍO NEGRO.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, pasó este martes por la segunda jornada de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 donde destacó el potencial de Vaca Muerta, y en una declaración a Diario RÍO NEGRO, afirmó que va a generar «mucho beneficio para el pueblo argentino».

La feria más importante del sector energético del país que comenzó ayer en la ciudad de Neuquén con la visita del presidente Javier Milei tuvo hoy la presencia del representante norteamericano, quien más temprano disertó en el centro de convenciones Domuyo en un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina Texas.

Después de declarar que Estados Unidos apoyará a la Argentina siempre que mantenga su «giro a la derecha», el diplomátio llegó alrededor de las 16 al espacio DUAM, sede del evento que organiza el Instituto Argentino del Petroleo y del Gas (IAPG).

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, Lamelas, quien en ese momento se encontraba visitando el stand de YPF, destacó el aporte de Vaca Muerta para la economía del país y dijo que «es el nuevo motor energético de Argentina».

«Por Vaca Muerta va a venir mucho beneficio al pueblo argentino, estoy aquí por esa razón», añadió. Y planteó: «Quiero ayudar al vínculo entre Argentina y Estados Unidos».

El embajador además valoró el rol estratégico de Neuquén, provincia a la que calificó como «la puerta de entrada para Vaca Muerta».

La visita de Peter Lamelas a la AOG Patagonia 2026

El recorrido estuvo signado por un operativo de seguridad importante, aunque esto no impidio que el funcionario de Donald Trump se trasladara por los halls 1, 2 y 3, en el que finalmente visitó los puestos de las empresas estadounidenses presentes en la exposición.

Lamelas, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, tenía previsto brindar una nota con la transmisión oficial del evento, extender su visita a las firmas más importantes de la industria y, finalmente, mantener un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa.

El evento comenzó ayer con la asistencia del presidente Javier Milei, que brindó un extenso discurso en el que aseguró que Neuquén «es el modelo a seguir», defendió su modelo económico, dijo que el dólar no está atrasado y planteó que votar por la oposición en las elecciones del año que viene sería «volver al pasado».

La agenda se extenderá hasta este jueves 22. Hoy tendrá lugar la primera conferencia del ciclo encuentro con los CEOs, con la exposición de referentes como el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.