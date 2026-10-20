Peter Lamelas en Neuquén: «Estados Unidos seguirá apoyando a la Argentina si va hacia la derecha, no hacia la izquierda»

El embajador Peter Lamelas durante su discurso en Neuquén, ante las banderas de la Argentina, Estados Unidos y Texas. (Foto: Cecilia Maletti)

En el marco de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 que se lleva a cabo en la ciudad de Neuquén, el Centro de Convenciones Domuyo fue escenario esta mañana del Energy Trade Mission Summit, organizado por la Cámara de Comercio Argentina Texas.

El orador principal de la cita fue el Embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, que llegó a la ciudad de Neuquén exclusivamente para participar de la AOG. El funcionario norteamericano fue secundado por el viceministro de Energía de la Nación, Daniel González y por el CEO de YPF, Horacio Marín.

Lamelas fue explícitamente elogioso con el gobernador Rolando Figueroa destacando su liderazgo para ponerse al frente del desarrollo de Vaca Muerta. «Él es una persona clave, que atrajo capital a la provincia de Neuquén. Logró acuerdos con sindicatos petroleros y comunidades locales. Creó el programa Invierta en Neuquén y ha viajado por el mundo para promover Vaca Muerta», ponderó el embajador.

El Centro de Convenciones Domuyo, colmado durante el Energy Trade Mission Summit, en el marco de la AOG Patagonia 2026. (Foto: Cecilia Maletti)

El representante de la administración Trump en Argentina destacó además la simbiosis que existe entre Neuquén y Texas. «La energía está aquí, abajo de esta tierra, pero la verdadera fuerza para transformar a Argentina está acá, con ustedes», señaló y agregó: «Hay una conexión natural entre Texas y Neuquén. Energía, espíritu pionero, innovación privada y resultados concretos».

Más adelante en su discurso, Lamelas aseguró que la embajada facilita financiamiento para la actividad productiva en Argentina y en complicidad con Marín, sentado en primera fila, anticipó que todavía llegarán más fondos.

«En la Embajada facilitamos un financiamiento de US$ 7 mil millones a través del Banco de Exportación e Importación. De esos US$ 7 mil millones, 6 mil millones son para mi amigo aquí, Horacio Marín», dijo antes de agregar: «Y va a haber mucho más que viene, Horacio, ya tú sabes, pero no queremos decirlo a los reporteros».

El rumbo «correcto»: a la derecha

El embajador de Estados Unidos fue explícito al señalar que el apoyo de la administración Trump está condicionado a la continuidad en el gobierno de Javier Milei. «Estamos listos para seguir impulsando el financiamiento de Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando, hacia adelante y nunca hacia atrás», aseguró.

Y explicó el porqué de esa fecha: «Pusimos el número ese de 2027 porque esa es la elección, y nosotros estamos apoyando a este gobierno, y esa plata va a estar lista hasta 2027, y vamos a ver lo que pasa después».

(Foto: Cecilia Maletti)

Lamelas fue luego aún más allá: «Estamos apoyando a este gobierno, el gobierno de Javier Milei y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto: el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda».

El embajador aseguró que Estados Unidos «pone la plata sobre la mesa» para apoyar a la gestión Milei. «Este apoyo no queda solamente en palabras. Nosotros venimos poniendo la plata sobre la mesa» afirmó Lamelas y precisó la cifra:

«Van a haber US$ 20 mil millones antes del final de 2027. Estas son verdaderas inversiones y financiamientos para proyectos críticos del futuro de la Argentina que se van a hacer realidad. Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes y que ustedes van a lograr» .

La advertencia sobre la tecnología china

Lamelas dedicó un tramo de su discurso a la seguridad de la infraestructura crítica, como pozos y gasoductos. «No hablo de seguridad física, hablo de ciberseguridad, protección de datos y proveedores confiables de inteligencia artificial», aclaró.

«Cuando se trata de tecnología vinculada al gobierno chino, quiero ser muy claro, la ley de inteligencia del gobierno comunista chino obliga a las empresas a entregar datos sensibles al gobierno chino y al Partido Comunista chino, sin control judicial y en secreto», aseguró. Y agregó: «No existe compañía privada en China; todo existe bajo el régimen comunista».

(Foto: Cecilia Maletti)

En ese sentido, dejó entrever la importancia de los datos sensibles que surgen de Vaca Muerta. «Un mercado libre no debe ser un mercado ciego. ¿De qué sirve tecnología barata si después pueden entrar y llevarse los datos y quedarse con la llave de la casa? Lo barato a veces sale más caro», afirmó.

Por último, puso en blanco sobre negro el planteo: el interés del gobierno de los Estados Unidos es la seguridad de las inversiones norteamericanas en Neuquén y la posible filtración de información a China. «Con tantas inversiones de los Estados Unidos en Vaca Muerta, no se debe depender de tecnología con puertas traseras. Como digo, la seguridad energética es seguridad nacional», afirmó.