Píparo habló sobre su corrimiento de Anses: «Seguiré defendiendo las ideas de la libertad»

Tras algunos días de perfil bajo, la diputada nacional Carolina Píparo habló por primera vez acerca de su fallida designación al frente de Anses en la gestión entrante de Javier Milei y aseguró que continuará «defendiendo las ideas de la libertad«, pero desde su banca en el Congreso.

La ex candidata a gobernadora bonaerense había sido anunciada por el propio presidente electo, poo después de su triunfo en el balotaje frente a Sergio Massa. Sin embargo, con el paso de las horas y el avance del armado que acompañará al libertario el puesto quedó para el cordobés Osvaldo Giordano.

En ese contexto, Píparo se refirió al asunto en sus redes sociales, de las que estuvo alejada en los últimos días, y sostuvo que fue un «honor» que Milei la haya considerado para conducir la Anses, organismo clave en el organigrama del Estado.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la legisladora también le deseó «la mejor de las gestiones» a Giordano, quien cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública y fue funcionario del ex presidenciable y actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

El post de Píparo, conocido este sábado, fue en respuesta al comentario de otro usuario, que le pedía que borré la publicación en la que anunciaba el comienzo de la «transición» con Fernanda Raverta, actual titular de Anses.

No se borran twits, fue un honor que el presidente electo me haya considerado en un primer momento para conducir el Organismo, pero respeto sus decisiones y le deseo la mejor de las gestiones a Osvaldo Giordano y equipo.

Tal como me comprometí en 2021, seguiré defendiendo las…