Propiedad Privada: cómo votaron la restitución de la Ley de Tierras los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia
La Cámara Baja aprobó con modificaciones el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Debido a estos cambios, la iniciativa que ya contaba con media sanción del Senado deberá regresar a la Cámara Alta para su revisión final. El nuevo proyecto fue aprobado con 124 votos a favor, de este total la Patagonia aportó 12 positivos.
En la sesión especial celebrada el miércoles en la Cámara de Diputados, se avaló el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La normativa ya contaba con la media sanción del Senado, pero tras un largo debate se acordaron aplicar nuevos cambios al texto original y ahora deberá regresar a la Cámara Alta para su revisión final.
El proyecto es clave ya que restituye la Ley de Tierras y deroga el artículo del decreto que la dejaba sin efecto. La propuesta obtuvo 124 votos a favor, 119 negativos y 6 abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó 12 positivos, 10 negativos y un ausente.
Restitución de la Ley de Tierras: así votaron los diputados de Neuquén
En Neuquén, la votación por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue en su mayoría, afirmativa:
- Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Negativo
- Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Negativo
Restitución de la Ley de Tierras: cómo votaron los diputados de Río Negro
Por su parte los rionegrinos mostraron algunas objeciones al proyecto y la votación se dividió de la siguiente manera:
- Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo
- Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
- Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
Nueva ley de Discapacidad: los votos del resto de las provincias de la Patagonia
En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:
- Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Ausente
- Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
- José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
En Santa Cruz fueron en su mayoría negativo y se clasificaron de la siguiente manera:
- José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo
- Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo
- Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
Y finalmente en Tierra del Fuego:
- Jorge Neri Araujo Hernández (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Andrea Freites (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Paulo Agustín Tita (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
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