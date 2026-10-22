Propiedad Privada: cómo votaron la restitución de la Ley de Tierras los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia

Cómo votaron la restitución de la Ley de Tierras los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia

En la sesión especial celebrada el miércoles en la Cámara de Diputados, se avaló el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La normativa ya contaba con la media sanción del Senado, pero tras un largo debate se acordaron aplicar nuevos cambios al texto original y ahora deberá regresar a la Cámara Alta para su revisión final.

El proyecto es clave ya que restituye la Ley de Tierras y deroga el artículo del decreto que la dejaba sin efecto. La propuesta obtuvo 124 votos a favor, 119 negativos y 6 abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó 12 positivos, 10 negativos y un ausente.

Restitución de la Ley de Tierras: así votaron los diputados de Neuquén

En Neuquén, la votación por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue en su mayoría, afirmativa:

Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Negativo Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Negativo

Restitución de la Ley de Tierras: cómo votaron los diputados de Río Negro

Por su parte los rionegrinos mostraron algunas objeciones al proyecto y la votación se dividió de la siguiente manera:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Nueva ley de Discapacidad: los votos del resto de las provincias de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Ausente Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

En Santa Cruz fueron en su mayoría negativo y se clasificaron de la siguiente manera:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

Y finalmente en Tierra del Fuego: