Qué se juega en Diputados: uno por uno, los proyectos que se tratarán en la sesión de este miércoles

La Cámara de Diputados iniciará una sesión especial con un temario prioritario para el oficialismo, al cual la oposición buscará hacerle frente. Entre los puntos clave destacan los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Discapacidad, Morosidad Familiar, Combate al Vandalismo Rural y Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo. A continuación, te contamos de qué trata cada uno.

Proyecto 1: Propiedad Privada y Ley de Tierras

Uno de los debates centrales girará en torno al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa llega al recinto tras sufrir varias modificaciones en el Senado y contempla la restitución de los límites a la extranjerización de tierras rurales, manteniendo topes del 30% a nivel nacional, provincial y departamental, junto con la restricción de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y fronteras.

La normativa incluye además cambios a la Ley de Expropiaciones para limitar las facultades del Estado en la declaración de utilidad pública, estableciendo un tope del 30% en la indemnización por lucro cesante.

En materia de ocupación e inquilinos, se agilizan los plazos judiciales fijando una intimación de devolución en 72 horas para casos de usurpación y un plazo de al menos 10 días para regularizar deudas antes de iniciar una acción de desalojo por mora, resguardando un protocolo habitacional ante la presencia de sectores vulnerables. Además, se actualiza la ley de regularización dominial para posesiones pacíficas de diez años y se contempla la figura de ocupación temporánea por necesidades públicas.

Proyecto 2: Discapacidad en debate

Por su parte, en el área de políticas sociales, la Cámara baja evaluará el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.

Según se informó, el texto consensuado por el oficialismo le otorga carácter permanente y de orden público al esquema de beneficios de la Ley 27.793, en contraposición a las propuestas opositoras que buscan prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

La propuesta mantiene la compatibilidad entre pensiones no contributivas e ingresos por empleo formal o monotributo hasta dos salarios mínimos, preserva el nomenclador único y la movilidad de aranceles, y dispone auditorías periódicas cruzando datos oficiales, sumado a un cronograma para cancelar deudas con prestadores.

Proyecto 3: Morosidad Familiar

En tanto el abordaje de las finanzas personales presentará dos dictámenes contrapuestos en materia de endeudamiento familiar.

La iniciativa dictaminada por la mayoría oficialista y sus aliados enfoca sus medidas en la transparencia crediticia, el acceso gratuito al perfil de riesgo, la educación financiera y la precancelación de deudas, evitando fijar topes a las tasas o planes de refinanciación.

Por su parte, el dictamen impulsado por diversos sectores de la oposición plantea la declaración de una emergencia financiera por 180 días, estableciendo esquemas de refinanciación de hasta 12 cuotas con tope del 30% de los ingresos para deudores morosos de menores ingresos, junto con límites a los intereses punitorios y compensatorios.

Proyecto 4: Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo

En el ámbito de la salud pública, los legisladores tratarán con dictamen unánime la creación del Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS).

El proyecto establece la obligatoriedad de registrar en tiempo real la cadena de importación, producción, distribución y administración de fármacos inyectables parenterales y sus materias primas.

La norma impone el deber de notificación inmediata en 24 horas ante eventos adversos o sospechas de contaminación, facultando a la ANMAT a ejecutar el bloqueo preventivo de lotes en un plazo máximo de seis horas e instrumentando sanciones que van desde multas hasta el decomiso y clausuras para infracciones graves.

Proyecto 5: Combate al Vandalismo Rural

Finalmente, la jornada incluirá la discusión sobre la incorporación de la figura del vandalismo rural al Código Penal.

La iniciativa contempla penas de prisión de un mes a un año para el ingreso no autorizado a establecimientos agropecuarios y sanciones de dos a ocho años de cárcel, junto a multas pecuniarias, para quienes generen daños en la infraestructura, el ciclo productivo, materias primas, cultivos o granos almacenados en silobolsas y otras unidades de acopio.