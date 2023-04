Quién es Antonio Aracre, el asesor de Alberto Fernández que llegó con polémica y hoy renunció

Aunque enero suele ser un momento de cierta calma política, la asunción de Antonio Aracre como jefe de asesores del presidente Alberto Fernández no pasó desapercibida a comienzos de este año. Hoy, a poco más de tres meses, presentó su renuncia.

Aracre llegó al cargo del 4 de enero de este año en un clima marcado por el pedido de juicio político de parte del gobierno nacional a la Corte Suprema de Justicia.

«Por supuesto que la seguridad jurídica es importante para la inversión pero no es lo único por mirar. No es lo más importante. No hay que exagerar con eso. Los empresarios miran oportunidades de negocio y hay enorme cantidad de cosas para crecer en Argentina», dijo en aquel momento.

Un sueño cumplido después d 37 años en la actividad privada, sentir q puedo devolverle a la sociedad aunque sea un poco de todo lo q este país me dio. Estas cosas tienen un significado especial para quienes venimos de un origen humilde y creemos en la movilidad social ascendente. — Antonio Aracre (@tonyaracre) January 3, 2023

En ese entonces, fue criticado por una de sus frases cuando expresó que era «una oportunidad única para aprender acerca del estado».

El ahora exasesor presidencial arribó a partir de su larga experiencia en el ámbito privado después de ser CEO de Syngenta en Latinoamérica. Es contador, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y tiene estudios de posgrado en la Universidad Argentina de la Empresa y la Universidad Austral.

«Luego de 36 años en la compañía y los últimos 12 como CEO para Latam Sur, he decidido retirarme tempranamente de Syngenta a partir del 31 de diciembre de este año, para permitirme soñar con nuevos desafíos», indicó en su carta renuncia en octubre del año pasado cuando ya se especulaba con un desembarco en la política.

Me voy feliz de dejar esta empresa como la número 1 del mercado y con la mayor tasa de crecimiento en la industria además de un óptimo nivel de rentabilidad; pero sobretodo con el orgullo de haber desarrollado un equipo profesional sólido y motivado.. — Antonio Aracre (@tonyaracre) October 12, 2022

Siempre fue cercano al actual gobierno con una estrecha relación con el exministro de Economía, Martín Guzmán. Además, fue uno de los que apoyó públicamente la implementación del denominado dólar soja.

Cuando asumió, opinó respecto a la inflación y consideró que un “plan de shock” podría contribuir a la estabilización, aunque lo vio “difícil de implementar”, por el “contexto de polaridad política».

Su designación estuvo relacionada a una intención del gobierno de llevar calma a los mercados después de su enfrentamiento con los miembros de la Corte Suprema.

Casualmente, hoy fundamentó su renuncia con el argumento de que fue para «desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados».