Quién es Frida Armas Pfirter, la jueza argentina que integra el organismo que resolverá el reclamo por el petróleo de Malvinas

La jurista argentina Frida María Armas Pfirter desempeña un rol institucional protagónico en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), el cuerpo judicial con base en Hamburgo que tiene en sus manos el tratamiento del reclamo presentado por el Gobierno de Javier Milei para frenar la exploración y explotación de hidrocarburos autorizada por Reino Unido en las adyacencias del archipiélago de las Islas Malvinas.

La ITLOS ya fijó las fechas para las audiencias orales para evaluar el pedido de Argentina.

Quién es Frida María Armas Pfirter, la vicepresidenta del Tribunal del Mar

Desde comienzos del mes de octubre, la nacida en Rosario ejerce la vicepresidencia de la Corte Internacional para el período 2026-2029, acompañando en la conducción al magistrado camerunés Maurice Kamga, indicó Noticias Argentinas.

Pfirter forjó una destacada trayectoria académica y diplomática ligada al ámbito marítimo. Graduada en leyes por la Universidad Católica Argentina y con un doctorado en Derecho Internacional obtenido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), perfeccionó su formación con especializaciones en centros de excelencia como la Academia de La Haya, Ginebra y Costa Rica.

Entre 1997 y 2023, encabezó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). Bajo su liderazgo, un equipo multidisciplinario de científicos y juristas desarrolló la presentación soberana que permitió consolidar y expandir un 35% los límites exteriores del lecho y subsuelo submarino argentino, hito que cosechó el reconocimiento de la comunidad internacional y fue asumido como política estatal ininterrumpida.

Su llegada como magistrada al tribunal del ITLOS se concretó a mediados de 2023, tras ser elegida con un contundente respaldo de 154 votos durante la asamblea de los Estados Parte de la Convemar para cumplir un período de nueve años (2023-2032). Con anterioridad, ejerció como perito y árbitra designada en mecanismos internacionales de resolución de disputas pesqueras y en comités de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Malvinas: el Tribunal del Mar fijó las audiencias por la explotación petrolera británica

El estrado fijó para los días 10 y 11 de noviembre la realización de las audiencias públicas —que contarán con transmisión abierta vía internet— correspondientes al expediente caratulado bajo el número 37, donde se dirimirá el pedido de medidas preliminares impulsado por la administración libertaria.

El planteo formal fue elevado el pasado 13 de octubre a través del canciller Pablo Quirno, amparado en las previsiones del artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Aquel instrumento faculta al tribunal a ordenar disposiciones precautorias destinadas a resguardar los derechos de las partes e impedir daños ambientales.