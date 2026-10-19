Javier Milei pidió desde Neuquén «no volver atrás con el voto» y dijo que el Gobierno tiene 125.000 millones de dólares para 2027

El presidente Javier Milei aterrizó este lunes en Neuquén para participar de la inauguración oficial de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, el evento más importante para la industria energética del país, cita en la que destacó la expansión de Vaca Muerta, cuestionó a quienes aseguran que el valor del dólar respecto al peso está atrasado y manifestó estár confiado en que “los argentinos no volverán atrás” en las elecciones del próximo año.

La exposición del mandatario se dio en la sala Tromen del espacio Duam, sede del evento. Su discurso duró más de una hora con tres secciones principales: “De dónde vinimos, qué hicimos y hacia dónde vamos”.

Milei llegó acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, en un auditorio donde antes ya habían usado la palabra el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente del Instituto Argentina del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón.

Javier Milei en la AOG Patagonia 2026: «Ibámos camino a volar por los aires»

El presidente repasó las condiciones de su Gobierno a la hora de asumir y afirmó que con los indicadores de ese momento la Argentina estaba camino “a volar por los aires”, con la pobreza rumbo al 90%, la inflación con grandes posibilidades de espiralizarse y la economía cerca de caer “entre el 10% y el 15%”.

Desde ese punto de partida, dijo, se inició un proceso virtuoso, al que vinculó con la liberalización del funcionamiento de la actividad económica y aseguró que la gestión libertaria permitió que la discusión se enfoque “en la velocidad del crecimiento”, a diferencia de lo que ocurría antes, “cuando directamente no se crecía”.

El discurso del jefe de Estado no estuvo falto de ironías, chicanas e insultos, además de algunas interrupciones, provocadas por la misma militancia de La Libertad Avanza que formó parte del público entre funcionarios, referentes de la industria energética y la prensa.

Milei señaló que “gracias al cambio de modelo” Vaca Muerta duplicó su producción, pasando de producir alrededor de 350.000 barriles de petróleo por día en 2023 a más de 670.000, un ritmo de crecimiento que resaltó deja a la Argentina a un paso de producir un millón de barriles por día.

“No se puede soslayar la importancia de las políticas de este gobierno en este boom energético”, destacó. Y agregó: “La formación siempre estuvo ahí, lo que cambió fueron las reglas”.

El mensaje para 2027 y el voto «para no volver atrás»

El presidente también dejó un mensaje electoral atado a la marcha de la economía. Después de repasar lo ocurrido en el sector energético, afirmó que el Gobierno lanzó una serie de medidas orientadas a la acumulación de reservas y el ingreso de dólares que le permitirán a los argentinos “votar en paz por primera vez en su historia”.

Sostuvo que, solo en lo que va del año, el Banco Central ya compró más de 16.000 millones de dólares y que el déficit de la balanza energética, luego de varios años con fuertes importaciones y “tarifas pisadas”, pasará de tener un rojo de 5.000 millones de dólares a estar en verde por más de 10.000 millones de dólares.

“Hemos construido un seguro de 125.000 millones de dólares para el próximo año”, dijo el mandatario, quien además reiteró que el Gobierno ya tiene cubiertos los vencimientos de deuda más relevantes entre 2026 y 2027, en gran medida por el superávit registrado por el ajuste fiscal sobre las cuentas públicas.

De cara a las elecciones presidenciales, afirmó, sin referirse a su propia candidatura, que la ciudadanía tendrá la posibilidad de elegir “entre volver al pasado” o continuar “por este camino de libertad”. “Confío en que los argentinos no van a volver atrás”.

Javier Milei, contra «los devaluadores seriales» en la AOG Patagonia 2026

La apertura de la exposición energética más importante del sector, apuntalada ahora por la misma visita del presidente y la gran proyección exportadora de Vaca Muerta, sirvió para que Milei también cuestionara a quienes, desde las ciencias económicas y la oposición, aseguran que el dólar “está atrasado”.

Su crítica utilizó como argumento la expansión de las exportaciones, impulsadas por la energía, el sector agropecuario y, en el mediano plazo, por la minería, sobre todo en la cordillera del centro y el norte argentino.

“Tenemos el atraso cambiario más loco del mundo”, remarcó.

La tesis del presidente se sostuvo, además, en la propia aplicación de su modelo, que está convirtiendo a la Argentina “en un país serio”, defendió. También le habló a quienes apostaron “por el dólar” y aseguró que les fue mal porque en las economías que se normalizan y expanden “una consecuencia es que su moneda se valorice”.

El jefe de Estado apuntó en duros términos contra quienes piden “que se devalúe”, y sin dar nombres, destacó que al plantear esa medida “están pidiendo hambrear a la gente”. “Son devaluadores seriales”, remarcó.

Javier Milei elogió a Rolando Figueroa por Vaca Muerta: «Es como cruzar el muro de Berlín»

Milei tampoco ahorró elogios para Rolando Figueroa, del que destacó haber “comprendido” el cambio de época y “ser la primera provincia que adhirió el RIGI”, el esquema de promoción de inversiones al que previamente el propio gobernador de Neuquén destacó en un discurso que también se mostró elogioso del marco normativo que la Casa Rosada impuso al sector energético.

Dijo que Neuquén hoy contrasta con otras provincias, al igual que Río Negro y San Juan, por las inversiones que se están proyectando e hizo mención al caso de la provincia de La Pampa, gobernada por el peronista Sergio Ziliotto. “Cruzar de provincia es como cruzar el muro de Berlín”.

Sobre el RIGI, por otra parte, sostuvo que su aplicación para la industria del petróleo y del gas impactó en las posibilidades de crecimiento del sector, causando que en la actualidad el 45% de los proyectos suscriptos a sus incentivos fiscales provengan de propuestas de inversión hidrocarburíferas.

Manifestó que la intención de su administración es replicar el RIGI en el resto de la economía, adaptando el funcionamiento general del sistema tributario a su modalidad “para que toda la economía sea un RIGI” en cuanto nivel de impuestos y regulaciones.

“Está en manos de los argentinos el año que viene: van a decidir si quieren volver al pasado o quieren seguir con este modelo”, cerró el presidente.

La estadía presidencial estuvo recortada a la apertura de la AOG Patagonia 2026. A pesar de las versiones que indicaban que Milei podía visitar el stand de YPF luego del acto de inaguración, el mandatario no fue visto por allí. Su agenda estaba limitada, a s u vez, por un viaje a España, previsto para esta misma noche luego de las 19.