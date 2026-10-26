Javier Milei definió líneas para las elecciones 2027 ante su Gabinete: saludos desde el balcón y silencio por el triunfo de Lula

El presidente Javier Milei retomó la actividad oficial este lunes con un saludo desde el balcón de la Casa Rosada y un estricto silencio sobre el resultado electoral en Brasil. Previo a encabezar la reunión de Gabinete tras dos semanas sin encuentros, el mandatario evitó felicitar a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria.

La postura del jefe de Estado se alineó de forma directa con el posicionamiento de Flávio Bolsonaro, quien desconoció los comicios en los que se impuso el líder del Partido de los Trabajadores (PT) por un margen de cuatro millones de votos.

«Flávio desconoció el resultado y la hizo difícil», reconocieron fuentes del entorno presidencial. Esta situación forzó al Ejecutivo a suspender un comunicado oficial que la Casa Rosada tenía preparado para la noche del domingo.

Mientras tanto, la reunión de gabinete finalizó con un mensaje claro hacia el equipo de Javier Milei: redoblar los esfuerzos y mantener el rumbo del programa económico sin concesiones.

«Llegamos para cambiar el ciclo populista. No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad», exigió el jefe de Estado ante sus ministros.

En un claro mensaje interno frente a las disputas en el oficialismo, Milei desestimó cualquier giro pragmático de cara al 2027: «Cambiar el rumbo para ganar elecciones es inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad. No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla».

Petróleo, tasas e inflación: el diagnóstico global de la reunión de Gabinete

Durante el encuentro, el equipo económico analizó el escenario internacional y su impacto directo sobre las variables nacionales. El Presidente advirtió sobre los efectos que la geopolítica está generando en los países emergentes.

El diagnóstico oficial subrayó tres factores externos de riesgo:

Conflictos bélicos: la contracción de la oferta global derivada de las tensiones en Irán y Ucrania.

la contracción de la oferta global derivada de las tensiones en Irán y Ucrania. Sector energético: el fuerte incremento en el precio internacional del petróleo, una variable clave que impacta de lleno en las proyecciones de inversión para Vaca Muerta.

el fuerte incremento en el precio internacional del petróleo, una variable clave que impacta de lleno en las proyecciones de inversión para Vaca Muerta. Presión financiera: las presiones alcistas sobre los precios globales y las tasas de interés internacionales.

Congreso trabado y desembarco en Neuquén

El ruido político coincide con la parálisis de la agenda legislativa. El oficialismo trabaja contrarreloj para reunir los votos necesarios y destrabar tres proyectos clave antes del cierre del año parlamentario:

El Presupuesto 2027.

La reforma electoral.

La Ley de Defensa de la Soberanía de Malvinas.

Tras bajar las directrices al Gabinete completo —que incluyó la presencia de funcionarios clave como Luis Caputo, Diego Santilli, Karina Milei y el asesor Santiago Caputo—, el mandatario se prepara para iniciar una gira federal.

El martes viajará a Catamarca para inaugurar plantas de carbonato de litio, y el sábado aterrizará en la capital de Neuquén para encabezar la apertura de un auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, buscando consolidar alianzas territoriales en la Patagonia.