Quiénes son los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia que no dieron quórum contra el DNU 70

Tras febriles negociaciones y un giro estratégico en torno a la Ley de Tierras, el Gobierno nacional logró salvar el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. La sesión especial impulsada por los bloques no oficialistas no prosperó al juntar únicamente 121 legisladores presentes, quedando a ocho bancas de alcanzar el quórum mínimo de 129 necesarios para habilitar el debate.

Apenas fracasó la reunión, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, celebró el resultado en sus redes sociales con un mensaje respaldado por el propio Presidente: “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”.

La clave de la victoria libertaria estuvo en la colaboración de gobernadores dialoguistas como Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Marcelo Orrego (San Juan), quienes facilitaron ausencias estratégicas en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y acuerdos provinciales.

Un caso curioso fue el del salteño Gustavo Sáenz, quien horas antes de la sesión recibió una vaga promesa del Ministerio de Economía sobre inversiones ferroviarias en la provincia. Al parecer, el anuncio no rindió frutos, ya que dos de los tres salteños (Bernardo Biella y Pablo Outes) aportaron al quórum. Aunque amagaron varias veces con levantarse de sus bancas, con sus teléfonos al rojo vivo y visiblemente incómodos.

Con la sesión desactivada, el Gobierno respiró aliviado. Hasta que el tablero del recinto no mostró el quórum fallido, el oficialismo no lograba disimular su nerviosismo. La Casa Rosada asimilaba el rechazo al DNU a un acto desestabilizador y por eso dedicó todos sus esfuerzos a blindar la medida: convocó a otra sesión para el 21 de octubre con los proyectos de discapacidad y morosidad, y hasta pegó un volantazo con la Ley de Tierras.

El giro quedó plasmado en el dictamen que firmaron el miércoles el oficialismo y sus aliados sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que había aprobado el Senado. Allí, volvieron a poner en vigencia los límites a la venta de tierras a extranjeros y dejaron sin efecto el artículo 154 del DNU, que derogaba la ley. El proyecto se votará el 21 y si se aprueba volverá al Senado, donde hasta el momento no hay garantías para su sanción.

Mientras tanto, la oposición cargó las tintas contra los gobernadores aliados que bloquearon el quórum. También hubo cuestionamientos a las “idas y vueltas” de la Corte Suprema de Justicia, que primero repuso el artículo del DNU que derogaba la Ley de Tierras (el 154) y diez días después lo dejó en suspenso. “En algún momento la Corte va a dejar de jugar con las formas y va a tener que tratar el fondo y declarar inconstitucional el DNU”, advirtió el legislador Miguel Pichetto.

La propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, dejó trascender su desacuerdo con la estrategia libertaria para salvar el DNU. La exministra recuerda que los senadores ya rechazaron el capítulo de Tierras en el proyecto de propiedad privada que se votó en agosto. Ese apartado tuvo que ser retirado en medio de la presión social en las calles y del fervor mundialista con la bandera de Malvinas.

Según el registro de la corresponsal en el Congreso, Carolina Ramos, y lo difundido por el sitio especializado El Parlamentario, en el plano patagónico, las faltas en el recinto fueron determinantes para neutralizar la embestida de la oposición, ya que la tasa de ausentismo alcanzó el 60%.

Los diputados de Río Negro que no dieron quórum contra el DNU

Del lado rionegrino, los diputados de la oposición que bajaron al recinto y dieron quórum para tratar de dar de baja el decreto de Milei fueron Adriana Cristina Serquis y Marcelo Mango, ambos de Unión por la Patria.

En contraposición, los ausentes que evitaron habilitar la sesión fueron:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas).

(Provincias Unidas). Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Lorena Villaverde (La Libertad Avanza).

Quiénes son los diputados de Neuquén que no dieron quórum contra el DNU

De los cinco legisladores neuquinos, el único que estuvo sentado en su banca para la sesión contra del DNU 70/2023 fue Pablo Todero (Unión por la Patria).

Por su parte, quienes estuvieron ausentes y no dieron quórum fueron:

Karina Maureira (La Neuquinidad).

(La Neuquinidad). Soledad Mondaca (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Gastón Riesco (La Libertad Avanza).

Qué hicieron los diputados de Chubut en la sesión contra el DNU

En la provincia de Chubut, los únicos representantes que bajaron al hemiciclo para tratar los expedientes contra el DNU fueron José Glinski y Juan Pablo Luque por Unión por la Patria.

Los diputados chubutenses que no estuvieron presentes en el recinto para dar quórum fueron:

Jorge Antonio “Loma” Ávila (Provincias Unidas).

(Provincias Unidas). Maira Frías (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). César Treffinger (La Libertad Avanza).

Qué pasó con los diputados de Santa Cruz

En Santa Cruz, la totalidad de los legisladores pertenecientes a Unión por la Patria ocuparon sus bancas para habilitar el debate: Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Juan Carlos Molina.

Los representantes santacruceños que faltaron a la cita legislativa y no dieron quórum fueron:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

(Por Santa Cruz). Jairo Guzmán (La Libertad Avanza).

Sorpresa con un diputado de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Por último, en Tierra del Fuego se dio un escenario particular dentro de la principal bancada opositora con un legislador cercano al gobernador peronista Gustavo Melella. Quienes bajaron a dar quórum para discutir el DNU 70/2023 fueron Jorge Neri Araujo Hernández y Andrea Freites (Unión por la Patria).

En tanto, los legisladores que no dieron el presente en sus bancas fueron: