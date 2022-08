Silvina Batakis sacó a tres directores del Banco Nación

La nueva presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, realizó los primeros cambios en el directorio de la entidad, al remover a tres miembros tras el el pedido de renuncia por parte del Gobierno.

En su lugar, la exministra prevé colocar a gente cercana, con el fin de brindar su impronta a la gestión en el principal banco del país.

Desde el Gobierno, y por pedido expreso del presidente Alberto Fernández, le pidieron la renuncia a Claudio Lozano y a otros dos miembros del directorio de la entidad, tal como lo había solicitado la ex ministra Economía hace unos días. Los otros dos directores contactados fueron Federico Sánchez y Guillermo Wierzba.

De los tres, el único que hasta ahora no renunció fue Lozano. «Yo no lo hice todavía. Estoy tratando de chequear si efectivamente esto es una instrucción del Presidente. Ni bien tenga la confirmación, presentaré la renuncia», dijo.

El objetivo de Batakis es ubicar a gran parte del equipo que la acompañó durante su breve gestión al frente del Ministerio de Economía -unas 25 personas-, y ocupar al menos cuatro de los nueve lugares del directorio con gente de su máxima confianza.

El plan de Batakis es al menos designar como directores del Nación a Karina Angeletti (ex secretaria de Política Económica), Martín Di Bella (ex secretario de Hacienda) y Martín Pollera (ex secretario de Comercio Interior).

Inicialmente, Lozano, jefe de Unión Popular -una de las fracciones del Frente de Todos y uno de los críticos más feroces y persistentes de la política económica oficial– rechazaba presentar la dimisión.

Lozano dijo que le sorprendió que Batakis «pidiera descabezar la conducción completa del banco, lo que era incorrecto. Ahora lo pidió la presidencia y nos asombra que se quiera compensar de esta forma cuando la gestión del Nación fue​ exitosa».

La ex ministra de Economía busca designar a otra veintena de sus habituales colaboradores en otros lugares estratégicos de la entidad y en sus seis empresas vinculadas: Seguros, Reaseguros, Retiro, Bursátil, Servicios y el fondo Carlos Pellegrini. En total el Nación tiene 17.500 empleados.