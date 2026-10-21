Solano del PO calificó de “criminal” la división de la izquierda en Bariloche y alentó a la unidad nacional

La izquierda va dividida en dos listas en las elecciones a convencionales constituyentes de Bariloche y para el dirigente nacional del Partido Obrero, Gabriel Solano, esta situación es “criminal” y solo debería circunscribirse al ámbito local, por lo que apeló a la “unidad” para consolidar un espacio común.

En las elecciones municipales del 1 de noviembre, por un lado se presenta la alianza Frente de Izquierda por el Socialismo, que integran la Izquierda Socialista, Partido Obrero y la agrupación Marabunta, con Rodolfo Sánchez como primer candidato; y por otro la coalición Frente la Izquierda de los Trabajadores PTS-MST, que encabeza Alhue Gavuzzo.

La división, por discusiones internas entre las fuerzas vinculadas al conflicto de la fábrica FATE, sorprendió a nivel nacional por lo que la dirigencia intenta circunscribir esta separación solo a la órbita local: “Es criminal que no tengamos un frente”, sentenció Solano al llegar a Bariloche para respaldar la lista del Frente de Izquierda por el Socialismo, quien remarcó que si bien es una elección local pero donde se “discuten temas nacionales y hasta internacionales” como el medio ambiente, el acceso a la vivienda y la tierra, la defensa de los pueblos originarios, entre otros ejes.

Solano alentó a una “buena votación de nuestro frente de izquierda en la ciudad, sería un dato político que impactaría nacionalmente en un momento de Argentina donde tenemos un Gobierno que arregla todo con la motosierra”.

El dirigente del PO destacó que el Frente de Izquierda “viene creciendo en Argentina y mucho” y admitió un “retroceso” la situación de división local en relación a “lo que hemos conquistado nacionalmente”.

Gabriel Solano, exdiputado y dirigente nacional del Partido Obrero. Foto: Chino Leiva

“Estoy seguro que si nuestro frente saca una buena votación, se lo digo sobre todo al electorado de izquierda, va a ser un dato para que el Frente de Izquierda continúe con la unidad de todo el país, porque estaremos diciendo ‘ven que nos tenemos que unir’, que hace falta que estemos todos juntos como lo estamos del año 2011 con un Frente de Izquierda que logró que tenga la votación importante en el país, acceso al Congreso, a legislaturas provinciales, a municipios”.

Solano alentó a que “nadie se entusiasme con proyectos divisionistas y personalistas, sino que defendamos un Frente de Izquierda todos juntos”.

El dirigente nacional se presentó junto a Rafael Maigua, dirigente del PO en Bariloche y segundo candidato a convencional, y a Armando Aligia, d ella Izquierda Socialista que fue candidato a intendente años atrás y también integra la lista actual, con la mirada puesta en el desafío de superar el psio del 5% de los votos para obtener una banca en la Convención de Bariloche.

Entre los temas que el sector menciona en su plataforma está el cerro Catedral “como servicio público”; la defensa del pueblo mapuche; la aplicación del banco de tierras; un transporte público bajo administración municipal; el libre acceso a las costas y senderos; y las audiencias públicas vinculantes entre otros temas.

Solano entre sus actividades en Bariloche también dejó un mensaje de respaldo al reclamo de la ONG Árbol de Pie que impulsa el amparo por la Ley de Tierras que logró la revisión de la Corte Suprema de Justicia del articulado del decreto 70/2023 y por la tarde encabezará una charla abierta a las 18 en la sede del gremio Soyem bajo la consigna: “Los desafíos de la izquierda en la ciudad y en el país”.