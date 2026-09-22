Elecciones en Bariloche: 13 listas oficializadas y se abre la discusión por la foto de los candidatos

La Boleta Única de Papel en Bariloche se utiliza desde 2013. Archivo/ilustrativa

La Junta Electoral Municipal de Bariloche emitió este martes cada una de las resoluciones de oficialización de las 13 listas con candidatos a convencionales constituyentes que se presentaron para las elecciones por la reforma de la Carta Orgánica Municipal para el 1 de noviembre.

Con las 13 listas encaminadas, el jueves los apoderados participarán del sorteo de la ubicación de cada una de las listas en la Boleta Única de Papel que tiene una decisión pendiente respecto de la incorporación de fotografías de los primeros candidatos en la papeleta.

Dana Guzmán, titular de la Junta Electoral Municipal, explicó a Diario RÍO NEGRO que en la elección de Convencionales no está incluida la exigencia de incorporar en la boleta la foto del primer candidato, debido a que la normativa vigente solo habla de las candidaturas a la intendencia.

El organismo no cerró la puerta y dejó abierta esta opción de incluir fotografía o no, según la mayoría.

El Frente la Izquierda de los Trabajadores PTS-MST hizo una presentación formal este martes ante la Junta Electoral para pedir la incorporación de la fotografía de las figuras que encabezan cada lista con el objetivo de otorgar igualdad a las fuerzas políticas, la transparencia electoral y facilidad para el lector al momento de identificar las candidaturas.

En Bariloche, la Boleta Única de Papel se utiliza desde el 2013 y esta elección municipal para convencionales será la quinta que utilice este mecanismo.

Las listas van ubicadas de manera vertical, con los candidatos titulares en la primera parte, encabezadas cada una con el nombre de la fuerza y logo (en colores). Esta elección será la primera de Convencionales en utilizar la Boleta Única ya que en 2006, cuando fue la anterior revisión, no existía este sistema que fue incorporado con los cambios en el régimen electoral que se aprobaron posteriormente.

El orden de ubicación de cada una de las 13 fuerzas será sorteado ante todos los apoderados el jueves 24 en la Junta Electoral.

El organismo oficializó todas las listas con observaciones y corrimientos menores, en algunos casos por la ley de paridad de género y la alternancia, y en otros casos hubo movimientos por la falta de firma de candidatos aceptando o cargo.

Como se trata de 15 candidatos a convencionales titulares y sus suplentes, la Junta Electoral dispuso que al terminar en un número impar sea indistinto con qué género termina la nómina.

Las listas oficializadas y los primeros candidatos son:

Acuerdo Cívico x Bariloche: Marcelo Cascón.

+Bariloche Sumar Sur: Alejandro Ramos Mejía.

Estamos Haciendo Bariloche: Yanina Sánchez.

Frente de Izquierda por el Socialismo: Rodolfo Sánchez.

Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS-MST: Alhue Gavuzzo.

Fuerza Bariloche: Andrea Galaverna.

La Libertad Avanza en Bariloche: Martín Govetto.

Movimiento Vecinal por Bariloche: Osvaldo Nemirovsci.

NIC (Nuestra Identidad Ciudadana): Exequiel Ojeda.

Partido Vecinal (Pave): Norberto Rodríguez

Primero Río Negro: Carlos Aristegui.

Podemos Bariloche: Pablo Chamatrópulos.

Seamos Futuro: Lihue Bariggi.