Día 1 | Todo lo que dejó la apertura de la AOG Patagonia 2026: visita de Milei a Neuquén y furor por Vaca Muerta

La séptima edición de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 levantó el telón en el Espacio Duam de Neuquén y ratificó el momento histórico que atraviesa el sector energético. La exposición reunió a 550 empresas en un predio de 25.000 metros cuadrados, un escenario idóneo para exhibir la expansión de Vaca Muerta y el arribo de inversiones millonarias que buscan transformar la matriz productiva nacional.

El gran protagonista de la jornada inaugural fue el presidente Javier Milei, quien encabezó el acto oficial con un encendido discurso en defensa de su rumbo económico, la ratificación del esquema cambiaras y elogios a la sintonía política con la gestión local. A la par del impacto político de su visita, las autoridades del IAPG, los referentes provinciales y los líderes de las compañías más destacadas de la cuenca repasaron sus proyectos durante las entrevistas exclusivas realizadas en el stand de Diario RÍO NEGRO.

El CEO de YPF, Horacio Marín, junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Foto: Emiliano Ortiz.

La agenda del evento continuará con una fuerte presencia diplomática y empresarial. Para la jornada de mañana se espera la visita del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Malelas, y el inicio del tradicional ciclo «Encuentro con los CEOs».

Así fue el discurso de Javier Milei en la apertura de la AOG Patagonia 2026

Ante una sala Tromen colmada, el jefe de Estado pronunció un discurso que combinó ironías, chicanas e insultos, motivó reiteradas interrupciones de su propia militancia y se extendió por más de una hora. El mandatario repasó las condiciones previas a su asunción y aseguró que la economía iba camino “a volar por los aires”.

Desde allí, el Presidente defendió la liberalización del mercado, la eliminación del barril criollo a través del DNU 70/23 y el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sobre esta última herramienta legal, Milei proyectó que su administración adaptará el sistema tributario general para que “toda la economía sea un RIGI”.

A la hora de hablar de números, destacó la mejora de las cuentas externas de la balanza energética. Según precisó el líder libertario, el rojo histórico de 5.000 millones de dólares se transformará pronto en un saldo positivo de 10.000 millones de dólares.

El mandatario aprovechó el escenario para rechazar cualquier corrección cambiaria y apuntó contra los economistas opositores. El presidente calificó de “devaluadores seriales” a quienes piden un salto en la divisa y afirmó que ese tipo de medidas solo buscan “hambrear a la gente”. “Los que apostaron contra el peso, ya perdieron mucha plata y van a seguir perdiendo”, advirtió.

En clave política y con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, Milei afirmó que el Gobierno ya construyó “un seguro de 125.000 millones de dólares para el próximo año” a fin de garantizar la paz electoral. El jefe de Estado también elogió al gobernador Rolando Figueroa por su rápida adhesión al régimen de inversiones.

Ese reconocimiento a Neuquén tuvo como contrapartida un duro ataque al mandatario peronista de La Pampa, Sergio Ziliotto. “Cruzar de provincia es como cruzar el muro de Berlín”, sentenció el jefe de Estado. Finalizado el discurso, Milei partió raudamente rumbo al aeropuerto sin visitar el stand de YPF, ya que tenía programado su vuelo a España para pasadas las 19 horas.

El balance del IAPG y la «última oportunidad» de Figueroa

Antes del discurso presidencial, el titular del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, abrió el evento con una radiografía del sector. El dirigente comparó el rol del campo con la actualidad energética y remarcó que, si bien el agro fue el gran sostén histórico de la Argentina, la industria de los hidrocarburos asume hoy ese mismo peso estructural junto al litio, el cobre y los alimentos.

Foto: Oscar Livera.

López Anadón reveló que Vaca Muerta cuenta con 258 trillones de pies cúbicos de gas recuperable, cifra que supera los cien años de consumo interno. “Argentina es un proyecto neto de exportación por venir”, afirmó el ejecutivo. Además, dimensionó la fuerza laboral del rubro al calcular 70.000 empleos directos y entre 250.000 y 300.000 puestos indirectos.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa centró su intervención en el impacto social de la industria sobre la población neuquina. El mandatario resaltó que en los últimos dos años la provincia redujo un 50% la desocupación y un 53% la pobreza.

El líder local repasó el descalabro financiero previo y reveló que, al asumir su gestión en diciembre de 2023, la deuda provincial alcanzaba los 1.800 millones de dólares. Según Figueroa, casi la mitad de esos fondos se destinaba al financiamiento de gastos corrientes y salarios.

Figueroa destacó el vínculo de Neuquén con las operadoras. Foto: gentileza AOG.

Frente al auditorio, el gobernador destacó los acuerdos sellados con las operadoras para prefinanciar obras de infraestructura vial, entregar becas e impulsar proyectos de irrigación. Asimismo, adelantó que buscará abaratar la tarifa eléctrica para instalar más industrias en el corredor petrolero de Rincón de los Sauces a partir del aprovechamiento del gas seco.

El líder de La Neuquinidad definió el contexto actual como un desafío generacional y remató su idea con una frase contundente: “Es nuestra última gran oportunidad”. El comentario despertó aplausos cerrados entre los militantes de La Libertad Avanza presentes en el recinto.

La diputada libertaria Nadia Márquez en la AOG Patagonia 2026. Foto: Oscar Livera.

Para cerrar su participación, Figueroa valoró la estabilización macroeconómica de la Casa Rosada y reconoció que el Gobierno nacional “jamás nos puso un pie encima para crecer”. Tras el acto oficial, el mandatario recorrió la feria y el stand de la petrolera de bandera junto al intendente de la capital, Mariano Gaido, el exgobernador Omar Gutiérrez y el presidente de YPF, Horacio Marín.

El intendente Mariano Gaido en la AOG Patagonia 2026. Foto: Oscar Livera.

El paso de la industria por el stand de Diario RÍO NEGRO

En paralelo al acto central, nuestro stand ubicado en el acceso al salón Tromen se transformó en el punto de encuentro periodístico de la exposición. Por nuestras instalaciones, donde los visitantes pueden gestionar suscripciones y llevarse el suplemento Energía On, desfilaron ejecutivos de las principales firmas para detallar sus planes de obras.

Ricardo Hösel, CEO de Oldelval, fue uno de los referentes de la industria que visitaron el stand de Diario RÍO NEGRO en el primer día de la AOG Patagonia 2026, en Neuquén. (Foto: Emiliano Ortíz)

Uno de los primeros testimonios fue el de Ricardo Hösel, CEO de Oldelval. El directivo recordó la reciente inauguración del proyecto Oldelval Plus en 2025, una obra de 1.400 millones de dólares que permitió alcanzar una capacidad actual superior a los 570.000 barriles despachados hacia la costa atlántica.

Enseguida, Hösel adelantó el desarrollo del proyecto Duplicar Norte para potenciar la evacuación. La obra demandará 400 millones de dólares y sumará 200 kilómetros de extensión desde Rincón de los Sauces hasta Allen. “El próximo salto de crecimiento va a estar en el hub norte”, aseguró el empresario, e identificó a las áreas Bajo del Choique, El Trapial y La Escalonada como los principales motores de ese nuevo volumen de transporte.

La agenda de entrevistas incluyó a Emilio Weber, director comercial de Galileo Technologies, quien detalló el funcionamiento del Gasoducto Virtual que licúa gas en boca de pozo. También pasó Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, quien el miércoles moderará los paneles estratégicos sobre financiamiento global y perspectivas energéticas.

El espacio de nuestro medio recibió además a Bárbara Camilletti, de la empresa de mantenimiento y obras industriales TISICO. Federico Resio, CEO de ProdEng, y Sergio Cosentino, referente de Izajes y Transmisiones SA, aportaron sus respectivas visiones sobre el rol de las empresas de servicios que abastecen a la cuenca.

El cierre de las rondas de diálogo contó con una mirada internacional aportada por Patricio Román Lois, gerente general de Puerto Coronel de Chile. El ejecutivo destacó el valor estratégico del corredor bioceánico y posicionó a la terminal trasandina de la región del Biobío como una alternativa logística clave para canalizar las cargas hacia el exterior.